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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Далласа» Дадонов пропустит пятый матч против «Вегаса»

Хоккеист «Далласа» Дадонов пропустит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса».

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Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сыграет в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Вегас Голден Найтс», сообщил главный тренер команды Питер Дебур.

Ранее россиянин пропустил из-за травмы нижней части тела четвертый матч серии.

«Он выбыл. Я бы сказал, что он не вернется со дня на день, но и не сказал бы, что плей-офф для него окончен», — приводит слова Майерса журналистка NHL Трейси Майерс.

В 16 играх плей‑офф 34‑летний Дадонов набрал 10 очков (4+6). «Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.

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