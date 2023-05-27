Хоккеист «Далласа» Дадонов пропустит пятый матч против «Вегаса»
Хоккеист «Далласа» Дадонов пропустит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса».
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Хоккеист «Далласа» Дадонов пропустит пятый матч полуфинала Кубка Стэнли против «Вегаса».
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сыграет в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Вегас Голден Найтс», сообщил главный тренер команды Питер Дебур.
Ранее россиянин пропустил из-за травмы нижней части тела четвертый матч серии.
«Он выбыл. Я бы сказал, что он не вернется со дня на день, но и не сказал бы, что плей-офф для него окончен», — приводит слова Майерса журналистка NHL Трейси Майерс.
В 16 играх плей‑офф 34‑летний Дадонов набрал 10 очков (4+6). «Вегас» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.