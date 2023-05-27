Американский друг Панарина хочет слишком много денег! Хлебушек и Кейн больше не сыграют вместе?

Помните, сколько было в феврале восторгов о том, как здорово видеть воссоединение Патрика Кейна и Артемия Панарина в стане «Нью-Йорк Рейнджерс»! Все предвкушали возрожденную связку, которая радовала глаз в составе «Чикаго» и называли «Рейнджеров» в числе главных претендентов на Кубок Стэнли. Но прошло пару месяцев, «Синерубашечники» бесславно закончили свой кубковый поход, едва его начав, а Кейн вместо помощи клубу превратился в проблему.

1 июля 34-летний американец может стать неограниченно свободным агентом и вправе будет сам выбирать свое будущее. Но, несмотря на солидный спад в игре и результативности Кейн продолжает считать себя элитным форвардом НХЛ, который должен зарабатывать большие деньги.

Свой нынешний 8-летний контракт он подписывал с «Чикаго» в 2015 году, будучи настоящим суперменом. Он получил от генменеджера «Блэкхоукс» Стэна Боумэна договор на $84 млн с кэпхитом в $10,5 млн, что выглядело вполне нормально для суперзвезды, каковой он тогда являлся. Но на излете этого восьмилетнего срока Патрик уже далеко не тот блестящий форвард, чьим дуэтом вместе с Панариным все восхищались.

В нынешнем никудышном «Чикаго» он набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах, но не стал лучшим бомбардиром. В 19 матчах регулярного чемпионата за «Рейнджерс» он набрал 12 (5+7) баллов, но главным джокером тоже не стал, уступив это звание Владимиру Тарасенко (21 очко в 31 матче). В плей-офф Кейн забил всего один гол в 7 матчах, и хотя 5 передач вроде бы делают статистику Патрика вполне пристойной, но общий уровень разочарования от результатов команды она не компенсирует.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJekMDNSxqk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот финансовые аппетиты Кейна остаются весьма высокими. По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, Патрик хочет заключить новый контракт на три года и суммой в $5,5 млн за сезон — это минимальные требования нападающего. При этом, Кейн не намерен уступать «Рейнджерам», в составе которых он, по его собственным словам, хотел бы остаться.

«Конечно, я бы хотел остаться. Я бы хотел получить этот шанс, если у меня появится ощущение, что с этой командой и этой возможностью мне будет лучше. Понимаю, что в команде есть молодые игроки, которых нужно переподписать и у клуба, вероятно, есть другие приоритеты. Это был потрясающий опыт для меня. Я все еще чувствую себя довольно молодым, мне по-прежнему хватает страсти. Знаю, что я могу быть топовым хоккеистом», — сказал Кейн три недели назад.

«Рейнджеры» вступают в лето с крайне ограниченными ресурсами в плане свободных денег под потолком зарплат — их всего $11,7 млн, а заполнить надо 8 вакантных мест в составе. Большая часть этих денег пойдет на новые контракт нападающего Алексиса Лафренье и защитника К’Андре Миллера, которые будут в статусе ограниченно свободных агентов, и с которыми связывают будущее клуба. Выделить при таких условиях еще $5−6 млн, чтобы сохранить бывшего лидера «Чикаго», ньюйоркцы точно не смогут.

При этом, Кейну, вероятно, предстоит операция, из-за которой он может пропустить начало нового сезона. А вектор развития «Рейнджерс» вряд ли будет подразумевать сбор прежних ветеранов, поскольку результата это не дало.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HYe2SkXlJA4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В “Чикаго” я привык к двухчасовым перелетам. Оттуда практически всегда приходится лететь около 2 часов. А здесь часто 45 минут или даже меньше. Так и хочется, чтобы полеты продолжались подольше. Мы с Артемием Панариным играем в нарды в самолетах. Почти мечтаю о том, чтобы у нас была возможность провести лишнюю пару партий», — говорил с улыбкой Кейн, однако на льду прежней «химии» с Панариным у него так и не сложилось. Да, провальной игру американца не назовешь, но былого волшебства болельщики не увидели — если оно вообще было возможно.

Если Кейн действительно хочет остаться в «Рейнджерс» и играть вместе с Артемием, ему нужно опуститься с нынешних $10 млн на уровень оклада в $3 — 3,5 млн. Столько зарабатывает, например, один из героев плей-офф ветеран «Далласа» Джо Павелски. Так что связка Хлебушка и Патрика, скорее всего, так и останется приятным воспоминанием для тех, кто когда-то болел за «Чикаго».