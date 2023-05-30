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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» официально назначил Карбери на пост главного тренера команды

«Вашингтон Кэпиталз» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на четыре года.

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Источник: nhl.com

Напомним, Карбери с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». 41-летний Спенсер Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.

Таким образом, Карбери сменит Питера Лавиолетта во главе «Кэпиталз». В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

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