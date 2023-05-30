«Вашингтон» официально назначил Карбери на пост главного тренера команды

Напомним, Карбери с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». 41-летний Спенсер Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.