У Овечкина никогда не было такого молодого тренера! «Вашингтон» возглавил лучший коуч подвальных лиг Америки
Его зовут Спенсер Карбери.
Его зовут Спенсер Карбери.
Две недели Александр Овечкин обходился без тренера. Колеся по России, он в каком-либо наставничестве, конечно, не нуждается. Но пока капитан «Вашингтона» гулял в заслуженном отпуске, руководство его клуба вело поиски и переговоры с преемником Питера Лавиолетта. Американский тренер три года отпахал на лавке «Кэпиталс», больших успехов не добился, но и ушел по-хорошему, без увольнений и плевков в спину. О Лавиолетте по-теплому отзывался и Овечкин, и генеральный менеджер столичного клуба. Однако продлевать контракт никто даже не думал. Понимал это и сам специалист.
Спенсер Карбери — так зовут нового главного тренера «Вашингтона». С этим 41-летним специалистом подписан четырехлетний контракт. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он может стать не только восьмым наставником Овечкина в его заокеанской карьере, но и последним. Карбери всего на четыре года старше главной суперзвезды «Кэпиталс».
Последним местом работы Карбери был «Торонто». Там он был правой рукой Шелдона Кифа. Основным полем его деятельность являлось большинство, а с этим у «Мэйпл Лифс» не был проблем. В минувшем регулярном чемпионате они расположились на втором месте по реализации лишнего после «Эдмонтона». Конечно, кто-то скажет, что Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес обязаны щелкать попытки даже без тренера, но звезд в НХЛ много, а большинство на высоте далеко не у всех. Так что эта строчка в резюме определенно понравится Овечкину — большому специалисту по голам в неравных составах.
«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером. Спенсер — один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал. Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Карбери и правда имеет за плечами победный опыт. Не в НХЛ, но все же. Как и у многих великих тренеров, в резюме у нового коуча Овечкина не было головокружительной хоккейной картеры. Спенсер не блистал даже в ECHL и повесил коньки на гвоздь уже в 29 лет. И сразу принялся тренировать в той же самой лиге Восточного побережья. Через год Карбери вырос из ассистента в главного, а еще через три стал тренером года. Что любопытно, такая же карьерная лестница ждала его в АХЛ: сезон ассистентом, три — главным, а по итогу приз лучшему тренеру сезона.
Маклеллан неслучайно заикнулся про то, что Карбери знает организацию. Ведь тренером года новый главный тренер «Вашингтона» становился, возглавляя его фарм-клуб. «Херши» под его руководством занимал третье, второе и первое место в регулярном чемпионате АХЛ. Правда, проверить, насколько Карбери хорош в кубковом хоккее, то и дело мешал ковид. Зато он неплохо развивал молодежь, чем точно не может похвастаться с Лавиолетт. Причем ту самую молодежь, которая уже заиграла в основе «Кэпиталс»: Алексеев, Ферехвары, Протас, Макмайкл и другие. Это чем-то напоминает первые шаги в НХЛ Джона Купера, который успел поработать с Никитой Кучеровым еще в фарм-клубе «Тампы».
В карьере Овечкина еще не было такого молодого тренера. Но были дебютанты НХЛ. Например, Тодд Рирден, при котором «Вашингтон» постиг провал. Но проводить прямые параллели между Рирденом и Карбери не стоит. Если первый почти всю жизнь был ассистентом и его назначение задумывалось как продолжение дела Барри Тротца, то второй — вполне самостоятельная единица и в целом перспективный коуч, добивавшийся успеха на разных этажах хоккейной иерархии. Учитывая нынешнее состояние «Кэпиталс», Карбери вряд ли удастся привезти в Вашингтон Кубок Стэнли, но совместив развитие молодежи с комфортными условиями для Овечкина, он может вписать себя в историю клуба.