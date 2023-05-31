У Овечкина никогда не было такого молодого тренера! «Вашингтон» возглавил лучший коуч подвальных лиг Америки

Две недели Александр Овечкин обходился без тренера. Колеся по России, он в каком-либо наставничестве, конечно, не нуждается. Но пока капитан «Вашингтона» гулял в заслуженном отпуске, руководство его клуба вело поиски и переговоры с преемником Питера Лавиолетта. Американский тренер три года отпахал на лавке «Кэпиталс», больших успехов не добился, но и ушел по-хорошему, без увольнений и плевков в спину. О Лавиолетте по-теплому отзывался и Овечкин, и генеральный менеджер столичного клуба. Однако продлевать контракт никто даже не думал. Понимал это и сам специалист.

Спенсер Карбери — так зовут нового главного тренера «Вашингтона». С этим 41-летним специалистом подписан четырехлетний контракт. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он может стать не только восьмым наставником Овечкина в его заокеанской карьере, но и последним. Карбери всего на четыре года старше главной суперзвезды «Кэпиталс».

Он никогда не работал главным тренером в НХЛ. А прямо сейчас является самым молодым специалистом в лиге. Так почему в столице США сделали ставку на столь молодого коуча?

Последним местом работы Карбери был «Торонто». Там он был правой рукой Шелдона Кифа. Основным полем его деятельность являлось большинство, а с этим у «Мэйпл Лифс» не был проблем. В минувшем регулярном чемпионате они расположились на втором месте по реализации лишнего после «Эдмонтона». Конечно, кто-то скажет, что Мэттьюс, Марнер, Нюландер и Таварес обязаны щелкать попытки даже без тренера, но звезд в НХЛ много, а большинство на высоте далеко не у всех. Так что эта строчка в резюме определенно понравится Овечкину — большому специалисту по голам в неравных составах.

«Мы очень рады назвать Спенсера нашим новым главным тренером. Спенсер — один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал. Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Карбери и правда имеет за плечами победный опыт. Не в НХЛ, но все же. Как и у многих великих тренеров, в резюме у нового коуча Овечкина не было головокружительной хоккейной картеры. Спенсер не блистал даже в ECHL и повесил коньки на гвоздь уже в 29 лет. И сразу принялся тренировать в той же самой лиге Восточного побережья. Через год Карбери вырос из ассистента в главного, а еще через три стал тренером года. Что любопытно, такая же карьерная лестница ждала его в АХЛ: сезон ассистентом, три — главным, а по итогу приз лучшему тренеру сезона.

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Маклеллан неслучайно заикнулся про то, что Карбери знает организацию. Ведь тренером года новый главный тренер «Вашингтона» становился, возглавляя его фарм-клуб. «Херши» под его руководством занимал третье, второе и первое место в регулярном чемпионате АХЛ. Правда, проверить, насколько Карбери хорош в кубковом хоккее, то и дело мешал ковид. Зато он неплохо развивал молодежь, чем точно не может похвастаться с Лавиолетт. Причем ту самую молодежь, которая уже заиграла в основе «Кэпиталс»: Алексеев, Ферехвары, Протас, Макмайкл и другие. Это чем-то напоминает первые шаги в НХЛ Джона Купера, который успел поработать с Никитой Кучеровым еще в фарм-клубе «Тампы».