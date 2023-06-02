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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трое россиян попали в рейтинг самых выгодных контрактов в НХЛ

Трое россиян попали в рейтинг самых выгодных контрактов в НХЛ по версии The Athletic.

Ванкувер
Сент-Луис
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Контракты троих российских игроков попали в рейтинг самых выгодных по соотношению цены и качества в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic.

В список включены форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, который заработал 2,5 миллиона долларов и набрал 47 очков (15 шайб и 32 передачи) в 68 матчах регулярного чемпионата, нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич (5,85 млн долларов — 67 очков (26+41) в 63 встречах) и игрок атаки «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (950 тысяч долларов; 74 очка (39+35) в 81 матче).

Также издание отметило выгодность контрактов нападающих Валерия Ничушкина («Колорадо Эвеланш», $6,125 млн), Кирилла Марченко («Коламбус Блю Джекетс», $925 тыс), Алексея Торопченко («Сент-Луис», $750 тыс), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», $9,5 млн), а также защитников Артема Зуба («Оттава Сенаторз», $2,5 млн) и Михаила Сергачева («Тампа», $4,8 млн).

При составлении рейтинга были проанализированы полевые игроки каждой команды, сыгравшие в сезоне не менее 50 матчей, и форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, который провел 46 встреч. Вратари не вошли в список. Также не оценивались хоккеисты, сменившие команды в результате обменов.

Полностью рейтинг выглядит так:

  • «Анахайм»: Трой Терри ($1,45 млн);
  • «Аризона»: Матиас Маккелли ($853 тыс);
  • «Бостон»: Хампус Линдхольм ($6,5 млн);
  • «Баффало»: Тейдж Томпсон ($1,4 млн);
  • «Калгари»: Маккензи Уигар ($3,25 млн);
  • «Каролина»: Мартин Нечас ($3 млн);
  • «Чикаго»: Тейлор Рэддиш ($758 тыс);
  • «Колорадо»: Натан Маккиннон ($6,3 млн);
  • «Коламбус»: Бун Дженнер ($3,75 млн);
  • «Даллас»: Роопе Хинтц ($3,15 млн);
  • «Детройт»: Джейк Уолман ($1,05 млн);
  • «Эдмонтон»: Эван Бушар ($863 тыс);
  • «Флорида»: Брендон Монтур ($3,5 млн);
  • «Лос-Анджелес»: Габриэль Виларди ($825 тыс);
  • «Миннесота»: Мэтт Болди ($880 тыс);
  • «Монреаль»: Коул Кофилд ($880 тыс);
  • «Нэшвилл»: Роман Йоси ($9,06 млн);
  • «Нью-Джерси»: Доусон Мерсер ($894 млн);
  • «Нью-Йорк Айлендерс»: Себастьян Ахо ($825 тыс);
  • «Нью-Йорк Рейнджерс»: Райан Линдгрен ($3 млн);
  • «Оттава Сенаторз»: Тим Штюцле ($925 тыс);
  • «Филадельфия»: Кэм Йорк ($880 тыс);
  • «Питтсбург»: Джейк Гюнцель ($6 млн);
  • «Сан-Хосе»: Барабанов ($2,5 млн);
  • «Сиэтл»: Винс Данн ($4 млн);
  • «Сент-Луис»: Бучневич ($5,85 млн);
  • «Тампа-Бэй»: Брэндон Хагель ($1,5 млн);
  • «Торонто»: Марк Джиордано ($800 тыс);
  • «Ванкувер»: Кузьменко ($950 тыс);
  • «Вегас»: Ши Теодор ($5,2 млн);
  • «Вашингтон»: Тревор Ван Римсдайк ($950 тыс);
  • «Виннипег»: Коул Перфетти ($894 тыс).

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