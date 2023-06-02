Трое россиян попали в рейтинг самых выгодных контрактов в НХЛ

Контракты троих российских игроков попали в рейтинг самых выгодных по соотношению цены и качества в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии издания The Athletic.

В список включены форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, который заработал 2,5 миллиона долларов и набрал 47 очков (15 шайб и 32 передачи) в 68 матчах регулярного чемпионата, нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич (5,85 млн долларов — 67 очков (26+41) в 63 встречах) и игрок атаки «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко (950 тысяч долларов; 74 очка (39+35) в 81 матче).

Также издание отметило выгодность контрактов нападающих Валерия Ничушкина («Колорадо Эвеланш», $6,125 млн), Кирилла Марченко («Коламбус Блю Джекетс», $925 тыс), Алексея Торопченко («Сент-Луис», $750 тыс), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», $9,5 млн), а также защитников Артема Зуба («Оттава Сенаторз», $2,5 млн) и Михаила Сергачева («Тампа», $4,8 млн).

При составлении рейтинга были проанализированы полевые игроки каждой команды, сыгравшие в сезоне не менее 50 матчей, и форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, который провел 46 встреч. Вратари не вошли в список. Также не оценивались хоккеисты, сменившие команды в результате обменов.

Полностью рейтинг выглядит так: