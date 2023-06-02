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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Контракты двоих россиян попали в рейтинг худших в НХЛ по версии The Athletic

Известный портал The Athletic опубликовал рейтинг худших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. В него попали два российских игрока.

Филадельфия
Рейнджерс
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Контракт российского защитника Ивана Проворова признали худшим в «Филадельфии Флайерз». Хоккеист получает $ 6,75 млн в год, его соглашение будет действовать ещё два сезона. Средняя полезность (GVSA на 82 матча) Проворова составила −0,5. На счету защитника 27 (6+21) очков в 82 встречах.

Другим россиянином, попавшим в список, стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Форвард, контракт которого действует ещё два года, получает $ 7,8 млн за сезон. Средняя полезность (GVSA/82) Кузнецова составила −0,3. Нападающий провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

Отметим, что в список упоминаний попал Артемий Панарин, который занял второе место в «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард получает $ 11,64 млн в год, его контракт будет действовать ещё три сезона. Полезность Панарина — 2,9. В регулярке россиянин сыграл 82 матча и набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф на его счету два ассиста в семи встречах.

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