Хоккеисты «Флориды» и «Вегаса» сыграют в финале Кубка Стэнли

ТАСС, 3 июня. Игроки «Флориды» и «Вегаса» в ночь на воскресенье встретятся в первом матче финала Кубка Стэнли. Эти команды ранее не становились победителями плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Серия начнется двумя играми в Лас-Вегасе, которые пройдут в ночь 4 и 6 июня. 9 и 11 июня матчи состоятся в Санрайзе. Если потребуется, оставшиеся встречи пройдут 14, 17 и 20 июня.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Финал, 4.06.2023, 3:00 Вегас - Флорида -

Оба клуба выступают в НХЛ сравнительно недавно и сыграют в финале Кубка Стэнли во второй раз. «Флорида» выступает в лиге около 30 лет и в первый раз дошла до финала на третий сезон своего существования — в 1996 году. Тогда она уступили в четырех матчах «Колорадо», который только переехал из Квебека. Если «Флорида» сочетала относительно успешные выступления с провальными, то «Вегас» за пять лет четыре раза выходил в полуфинал, а в свой первый сезон в 2018 году добрался до финала, уступив там «Вашингтону» (1−4).

«Вегас» не попал в плей-офф только в сезоне-2021/22, однако в дальнейшем клуб показал, что стабильность в его выступлениях никуда не делась. По правилам НХЛ, состав нового клуба лиги перед дебютным сезоном набирается из игроков, выставленных на драфт расширения остальными командами чемпионата. Четыре игрока из состава сезона-2017/18 до сих пор выступают за «Вегас», одним из них является второй бомбардир команды Джонатан Маршессо.

Несмотря на короткую историю, команда нашла свой стиль, построенный на системности в игре, хотя почти весь нынешний состав «Вегаса» был собран через обмены. Поступательное движение вылилось в первую в истории клуба победу в своей конференции по итогам регулярного чемпионата, когда им удалось обойти «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом и действующего победителя плей-офф «Колорадо».

Клуб базируется в абсолютно нехоккейном штате в плане традиций, однако благодаря умелому маркетингу «Вегас» быстро стал популярным в регионе. Неслучайно председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов в плане развития своего клуба ориентировался именно на команду из Невады, что можно усмотреть и во внешнем сходстве хоккейных арен в Омске и Лас-Вегасе.

В нынешнем плей-офф «Вегас» обыграл «Виннипег» (4−1), «Эдмонтон» (4−2) и «Даллас» (4−2).

Игроки «Флориды» поздравляют вратаря Сергея Бобровского

«Бобровский очень долго шел к такому успеху»

«Флорида» попала в плей-офф в последний момент. Команда заняла второе место среди команд, споривших за wild card. С конца марта южане выиграли шесть раз подряд, обыграв в том числе и прямых конкурентов «Баффало» и «Оттаву», и опередили на одно очко в борьбе за последнее место в Кубке Стэнли «Питтсбург». В плей-офф «Флорида» сенсационно в семи матчах обыграла победителя регулярного сезона «Бостон», а в сериях с «Торонто» и «Каролиной» проиграла лишь один матч.

Нападение «Флориды» выглядит куда более звездным, чем у «Вегаса». Форвард Мэттью Ткачук, выменянный у «Калгари» год назад, является вторым бомбардиром плей-офф и одним из претендентов на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли («Конн Смайт трофи»). Еще одним лидером команды является финский нападающий Александр Барков — сын известного российского форварда Александра Баркова — старшего, входившего в сезоне-2022/23 в тренерский штаб «Спартака» в Молодежной хоккейной лиге.

Другим претендентом на «Конн Смайт трофи» является российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. 34-летний голкипер пропустил концовку регулярного чемпионата и первые три матча серии с «Бостоном». Однако затем вернулся в ворота и из 13 матчей плей-офф проиграл только 2, а также впервые в карьере не пропустил ни одной шайбы в игре Кубка Стэнли (в серии против «Каролины»). В первой же игре полуфинала с «Каролиной», закончившейся победой «Флориды» в четвертом овертайме со счетом 3:2, россиянин отразил 63 броска.

Бобровский является первым российским вратарем, завоевавшим приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата, и единственным россиянином, получившим этот трофей дважды (2013, 2017), однако предстоящий финал Кубка Стэнли будет первым в его карьере.

«Соглашусь, что Сергей очень долго шел к такому локальному успеху, он заслуженно будет играть в финале, это для него первый плей-офф, который он проходит успешно, мощно, с таким запасом прочности. В его исполнении такая игра в свое время была на Кубке мира. Это кропотливый ежедневный труд, зная Сергея, он не складывает руки, постоянно развивается», — сказал ТАСС тренер голкиперов «Локомотива» Рашит Давыдов, работавший с Бобровским в сборной России. В настоящий момент в тренерском штабе «Флориды» работает тренер по мастерству Максим Иванов.

Центральный нападающий «Вегаса» Иван Барбашев

Российские и советские обладатели Кубка Стэнли

Главным тренером «Флориды» является 56-летний канадец Пол Морис, в 2002 году он выводил в финал Кубка Стэнли «Каролину», которая тогда уступила «Детройту» с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым. В сезоне-2012/13 он был наставником магнитогорского «Металлурга», команда уступила в первом раунде Кубка Гагарина. «Флориду» Морис возглавил перед нынешним сезоном, в декабре 2021 года его уволили из «Виннипега», где он работал около 10 лет и с которым в 2018 году уступил «Вегасу» в полуфинале Кубка Стэнли.

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Если Бобровский впервые сыграет в финале, то форвард «Вегаса» Иван Барбашев постарается выиграть свой второй Кубок Стэнли. В 2019 году не проведший ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге Барбашев пришел через игру в одной из канадских молодежных лиг и фарм-клубе «Сент-Луиса» к своему главному трофею в карьере. В конце февраля этого года в результате обмена на молодого канадца Зака Дина он оказался в «Вегасе». В 2019 году Барбашев стал лидером Кубка Стэнли по количеству силовых приемов, а в этом году раскрылся и как бомбардир, войдя в пятерку самых результативных игроков своей команды с 15 очками (6 голов + 9 передач).

«Однозначно буду болеть за Бобровского и Пола Мориса. В “Вегасе” играет Барбашев, но я его не знаю. Один делает самые важные сэйвы, другой забивает важные голы. Позади все явные претенденты. Будет важно, как проявят себя вратари и как сыграют лидеры», — подчеркнул в беседе с ТАСС бывший главный тренер «Металлурга» и помощник Мориса в магнитогорской команде Илья Воробьев.

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Бобровский в случае победы в финале станет 37-м российским хоккеистом — обладателем Кубка Стэнли. В качестве игроков из россиян победителями плей-офф становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003), Евгений Малкин (2009, 2016, 2017), Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов (оба — 1997, 1998), Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008), Вячеслав Войнов (2012, 2014), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев (все — 2020, 2021), Александр Карповцев, Алексей Ковалев (оба — 1994), Валерий Зелепукин (1995), Алексей Гусаров, Валерий Каменский (оба — 1996), Владимир Константинов (1997), Дмитрий Миронов (1998), Владимир Малахов, Александр Могильный (оба — 2000), Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин (оба — 2004), Антон Бабчук (2006), Илья Брызгалов (2007), Сергей Гончар (2009), Андрей Локтионов (2012), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все — 2018), Барбашев, Владимир Тарасенко (оба — 2019), Александр Волков (2020), Валерий Ничушкин (2022).

В качестве тренеров плей-офф выигрывали Фетисов в составе «Нью-Джерси» (2000), Гончар в «Питтсбурге» (2016, 2017) и отец выступавшего в НХЛ Павла Буре Владимир Буре в «Нью-Джерси» (2000, 2003).

В 1998 году фамилия Константинова была нанесена на кубок в знак заслуги перед игроком, который годом ранее попал в автокатастрофу. Имя Локтионова было внесено на трофей по просьбе «Лос-Анджелеса», несмотря на то, что россиянин не сыграл и половины матчей в регулярном чемпионате и не был в заявке на финал плей-офф. Теоретически в финале могут сыграть Григорий Денисенко («Флорида») и Павел Дорофеев («Вегас»), хотя они не провели и половины матчей регулярного сезона.

Имя хоккеиста наносится на Кубок Стэнли, если он сыграл за команду-победителя хотя бы в одном матче финальной серии либо провел половину игр регулярного чемпионата. В этом году, как и в прошлом, россияне не смогут привезти трофей в РФ. В последний раз кубок в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки «Тампы» Василевский, Сергачев и Кучеров, тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.