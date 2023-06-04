Грустный дебют Бобровского: его огорчил россиянин, прибивший канадца

В Национальной хоккейной лиге наступила самая главная пора всего сезона — финал Кубка Стэнли. До решающей серии турнира дошли те, кого в битве за трофей еще месяц-два назад вряд ли кто-то ожидал увидеть. Но «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» по ходу плей-офф доказали, что дошли до финала совершенно справедливо. Тем не менее их противостояние стало одним из самых неочевидных за последние несколько лет — не только из-за самого факта попадания «Флориды» и «Вегаса» в финал Кубка Стэнли, но и из-за невозможности предугадать основной сценарий их баталий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=81966ad50b0d94a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456252064&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С одной стороны, на бумаге «Голден Найтс» выглядят фаворитами и имеют в своем распоряжении качественный, сбалансированный состав и уйму ресурсов для оказания высокого давления на соперника. С другой, «Пантерз» против подобных команд успешно выстояли и, находясь в статусе очевидных андердогов, полностью нейтрализовали опасность своих прошлых оппонентов. Не было причин сомневаться, что схожим образом главная сенсация этого плей-офф может справиться и с «Вегасом». Тем более «Флорида» имела достаточно времени для отдыха — куда больше, чем «рыцари».

По столь неоднозначному и непредсказуемому сценарию прошел первый матч финальной серии. Многие наверняка ожидали мощного давления в исполнении «Голден Найтс», которые играли при своих болельщиках, но вместо этого ярко стартовали гости из Санрайза. Лишь выход Бретт Хауден один на один с Сергеем Бобровским помог «Вегасу» разрядить атмосферу, заодно оказав услугу российскому вратарю «Флориды», который впервые в своей карьере в НХЛ сыграл в финале Кубка Стэнли.

Интересно, что в теории дебют Бобровского в решающей серии сезона НХЛ мог обернуться дракой, но обошлось. Его визави Эдин Хилл не одобрил поведение нападающий «Флориды», которые весьма агрессивно вели себя у ворот «Вегаса», и дал понять, что готов вести рукопашный бой. Бобровский был начеку — в случае чего россиянин мог подключиться, но этого, к счастью, не потребовалось.

Хотя пыл Хилла стоило бы поумерить, потому что канадский голкипер «Вегаса» выдал поистине огненный матч. Да, он пропустил дважды за матч, но вряд ли это является его прямой виной. Даже гол Энтони Дюклера — бросок форварда «Флориды» последовал так быстро, что среагировать на него было очень трудно.

Зато в другом эпизоде Хилл проявил чудеса реакции и акробатики. При счете 1:1 голкипер «Голден Найтс» невероятным образом отразил бросок Ника Казинса, который, кажется, уже видел шайбу в воротах. Но проворный канадец из «Вегаса» умудрился отразить шайбу клюшкой — точно таким же способом, как это сделал во втором матче финала Кубка Стэнли-2018 против (что символично) «Вегаса» голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d3b03663682562c4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-49129398&hd=2&id=456241536&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Бобровский не отставал от своего оппонента и тоже совершил ряд эффектных и потрясающих сейвов. А таких за весь плей-офф российский вратарь «Флориды» записал себе в актив уже огромное количество. Но сегодня даже этого оказалось недостаточно для успеха «пантер». У нападения «Пантерз» сильно не задалась реализация моментов, а лидер команды с берегов Майами Мэттью Ткачук больше занимался попытками спровоцировать соперников на драку, нежели своими прямыми обязанностями. Как итог — один из героев «Флориды» сегодня завершил матч досрочно из-за дисциплинарного штрафа. А удалений у «Пантерз» было немало. За них и ряд ситуативных ошибок в обороне «Голден Найтс» наказали гостей без пощады.

5 — именно столько шайб отправили в ворота «Пантерз» хоккеисты «Вегас Голден Найтс». Последний снаряд влетел уже в пустую рамку, когда гости попытались компенсировать численное меньшинство выходом полевого игрока вместо Бобровского. Замысел не сработал.

Зато идеально свой план на игру выполнил Иван Барбашев. Российский форвард «Вегаса» вновь показал, насколько большую пользу он приносит своей новой команде: Иван качественно отработал в обороне, когда это было необходимо, успешно проявил себя в силовой борьбе, осуществив пять хитов (больше кого-либо из игроков «Голден Найтс») и нокаутировав канадца Джоша Махуру, и результативным действием также отметился. Барбашев имел отличный шанс стать автором победного гола, но его бросок Сергей Бобровский отразил. Барби не растерялся, моментально сыграл на подборе и адресовал шайбу Заку Уайтклауду. Тот бросил неотразимо для Бобровского.

Три победы — ровно столько шагов отделяют Ивана Барбашева от его второго Кубка Стэнли. Для российского хоккея этот успех будет весьма значимым и громким. Хоть и сам Иван отправиться в Россию с трофеем в случае его завоевания уже не сможет, как он это делал всего-то четыре года назад.

«Кубок Стэнли нельзя будет привезти в Россию? Честно говоря, мне все равно. Я действительно не думал об этом», — отрезал Барбашев накануне финала.