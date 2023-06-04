Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
28.05
Вегас
Даллас
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
США
Латвия
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
Все события
09:10 (мск), источник: ТАСС

НХЛ не ведет расследование инцидента с нападающим «Колорадо» Ничушкиным

Ранее сообщалось, что в номере российского форварда была замечена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 4 июня. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин имеет право продолжить играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), организация не ведет расследование инцидента, связанного с игроком. Об этом в воскресенье заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого приводит газета The Denver Post.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным, — сказал Дэйли. — Мы точно знаем, что произошло там, и считаем, что “Колорадо” отреагировал на эпизод должным образом. Ничушкин имеет право играть в лиге».

23 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» во время серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла». Как объяснил тренер действующего обладателя Кубка Стэнли Джаред Беднар, игрок оказался вне состава команды по личным причинам. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в номере Ничушкина перед третьим матчем серии против «Сиэтла» была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ничушкину 28 лет, он выступает за «Колорадо» с 2019 года, также в НХЛ он играл за «Даллас». В прошлом сезоне «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф команда уступила в первом раунде «Сиэтлу» со счетом 3−4.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь