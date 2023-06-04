НХЛ не ведет расследование инцидента с нападающим «Колорадо» Ничушкиным

ТАСС, 4 июня. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин имеет право продолжить играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), организация не ведет расследование инцидента, связанного с игроком. Об этом в воскресенье заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого приводит газета The Denver Post.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным, — сказал Дэйли. — Мы точно знаем, что произошло там, и считаем, что “Колорадо” отреагировал на эпизод должным образом. Ничушкин имеет право играть в лиге».

23 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» во время серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла». Как объяснил тренер действующего обладателя Кубка Стэнли Джаред Беднар, игрок оказался вне состава команды по личным причинам. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в номере Ничушкина перед третьим матчем серии против «Сиэтла» была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.