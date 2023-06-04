Сайт The Hockey News оценил будущее Кузнецова в «Вашингтоне»

Тем не менее есть и преимущества в сохранении 92-го номера. Он продемонстрировал свой талант, скорость, быстрые руки и хоккейный IQ. К тому же он показал, что может быть игроком с 70+ очками, если приложит усилия.

В то же время, когда Карбери стал главным тренером [клуба], возможно, стоит посмотреть, сможет ли он вернуть Кузнецова на его высочайший уровень игры. Карбери — практичный тренер, который поддерживает хорошие отношения со своими игроками и уделяет особое внимание тому, чтобы все были на одной волне. Всё это потенциально может принести пользу Кузнецову не меньше, чем смена обстановки", — сказано в статье.