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20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сайт The Hockey News оценил будущее Кузнецова в «Вашингтоне»

Североамериканская журналистка Сэмми Сильвер в статье на сайте The Hockey News оценила будущее Евгения Кузнецова в «Вашингтоне».

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Источник: AP 2022

«Если “Вашингтон” хочет стать моложе и быстрее, начав строить будущую команду, его обмен может быть лучшим выбором, однако его контракт слишком большой.

Тем не менее есть и преимущества в сохранении 92-го номера. Он продемонстрировал свой талант, скорость, быстрые руки и хоккейный IQ. К тому же он показал, что может быть игроком с 70+ очками, если приложит усилия.

В то же время, когда Карбери стал главным тренером [клуба], возможно, стоит посмотреть, сможет ли он вернуть Кузнецова на его высочайший уровень игры. Карбери — практичный тренер, который поддерживает хорошие отношения со своими игроками и уделяет особое внимание тому, чтобы все были на одной волне. Всё это потенциально может принести пользу Кузнецову не меньше, чем смена обстановки", — сказано в статье.

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