В США терпит катастрофу русский супервратарь! Бобровский докатился до замены, «Флорида» без шансов горит в финале

После поражения в стартовом матче финала Кубка Стэнли «Флорида», за которую выступает российский голкипер Сергей Бобровский, планировала перегруппировать силы и сделать работу над ошибками. В первую очередь это касалось реализации созданных моментов, поскольку «Пантеры» создали в атаке достаточное количество остроты, убегали один на один, но в решающий момент не смогли отправить шайбу в сетку. Сам Бобровский, отразивший в том матче 29 бросков из 33, оценил свою игру как хорошую.

«Считаю, сыграл солидно. У меня было несколько хороших спасений», — сказал россиянин, но подтвердить эти слова делом во втором матче у него не получилось.

Для «Флориды» все пошло наперекосяк с самого начала. На седьмой минуте «Кошки» остались в меньшинстве после удаления Райана Ломберга, который сфолил на Джонатане Маршессо, и сам пострадавший наказал соперника снайперским броском.

Ближе к концу периода преимущество «Вегаса» удвоил защитник Алек Мартинес, забросивший свою первую шайбу в плей-офф, а российский нападающий «Рыцарей» Иван Барбашев в этом эпизоде заработал свою 11-ю голевую передачу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

С Барбашевым был связан еще один мощный эпизод первого периода. Иван «вынес» гуру силовой игры соперника Радко Гудаса. Чех хотел припечатать россиянина у борта, но Барбашев опередил соперника и нанес удар первым, и получилось так, что плечо Ивана попало в лицо Гудасу. Кроме этого, падая, защитник ударился головой об лед и полученное повреждение не позволило ему продолжить матч. Впрочем, «Флорида» предусмотрительно «раздела» на игру семь защитников, так что игровое время после потери Гудаса распределилось более равномерно.

Дела у «Пантерз» откровенно не клеились, и в начале второго периода Николя Руа сделал счет 3:0 в пользу «Вегаса», а когда Бретт Хауден в четвертый раз пробил Бобровского, россиянина отправили отдыхать. Сергей занял место на скамейке запасных, а в воротах появился Алекс Лайон, но ситуацию это не спасло.

Шайба Антона Ланделла на старте третьего периода могла подарить призрачную надежду на камбэк, но уже через полторы минуты Маршессо снова забил, а по итогу все кончилось настоящим разгромом со счетом 7:2. Таким образом, счет в серии стал 2−0 в пользу «Голден Найтс», но впереди у команд два матча на домашнем льду «Флориды», которой необходимо сделать выводы после этих неудач. За два стартовых поединка финала «Флорида» пропустила суммарно 11 шайб — говорить об эффективной игре обороны и вратарей при такой статистике не приходится.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдет в Санрайзе в ночь с 8 на 9 июня.