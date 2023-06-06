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21:40 (мск), источник: ТАСС

Российского хоккеиста Проворова обменяли из «Филадельфии» в «Коламбус»

ТАСС, 6 июня. Российский защитник Иван Проворов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус» в результате трехстороннего обмена, в котором также поучаствовал «Лос-Анджелес». Об этом во вторник сообщает пресс-служба «Коламбуса».

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Источник: Reuters

Контракт Проворова, по которому он в среднем получает $6,75 млн в год, рассчитан до конца сезона-2024/25. Сообщается, что 30% зарплаты игроку будет платить «Лос-Анджелес». «Филадельфия» в результате обмена получила вратаря Кэла Петерсена, защитников Шона Уокера и Хльге Гранса, а также три выбора на двух ближайших драфтах. В «Лос-Анджелес» отправились защитник Кевин Коннотон и нападающий Хейден Ходжсон.

Проворову 26 лет, он выступал за «Филадельфию» с 2016 года. Защитник был выбран «Филадельфией» на драфте 2015 года под общим седьмым номером. В сезоне-2022/23 россиянин забросил 6 шайб и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах регулярного чемпионата. В составе сборной России Проворов стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, игравший за казанский «Ак Барс».

«Филадельфия» в завершившемся регулярном чемпионате заняла 14-е место в Восточной конференции, «Коламбус» — последнее, 16-е место. Обе команды не попали в плей-офф.

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