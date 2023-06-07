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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Проворов — это только начало? Кого ещё из россиян могут обменять в НХЛ

Более громкая сделка может состояться в любой момент, а может не состояться никогда.

Филадельфия
Вашингтон
Сан-Хосе
Колорадо
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Источник: AP 2022

Один из российских защитников новой волны Иван Проворов сменил клуб в результате сложной трёхсторонней сделки. 26-летний хоккеист попрощался с «Филадельфией» и отправился в «Коламбус».

Уход Ивана из «Флайерз» — облегчение для всех. В активе Проворова есть, в сущности, только один действительно сильный сезон. На второй год в лиге он заработал 41 очко и, как следствие, щедрый ($ 40,5 млн) долгосрочный (6 лет) контракт. Со временем «лётчики» глубоко разочаровались в защитнике — чем дальше, тем меньше он оправдывал вложенные средства. В двух предыдущих сезонах Проворов ушёл ниже «-17» по показателю полезности и растерял атакующий потенциал.

Кроме того, в прессу просачивались сообщения о том, что и самому игроку в «Филадельфии» некомфортно — он якобы был недоволен как общим положением команды, так и своей ролью в ней.

В сделке также принял участие «Лос-Анджелес», взявший на себя 30% зарплаты Проворова. Это означает, что «Коламбусу» защитник достаётся за $ 4,69 млн в год — пожалуй, такую сумму на загрустившего, но потенциально сильного хоккеиста не жаль.

Источник: AP 2022

Кого ещё из соотечественников Проворова могут обменять этим летом?

Самый очевидный кандидат на трейд — Евгений Кузнецов. «Вашингтон» застрял в полупозиции, не сделав однозначного выбора между перестройкой и попытками вдохнуть новую жизнь в старый (во всех смыслах) состав. Перед дедлайном «Кэпиталз» немного омолодились, и возможный обмен Кузнецова стал бы логичным продолжением этого курса.

Россиянин зарекомендовал себя как игрок настроения. В последнее время он мог выдавать блистательные матчи только под влиянием вдохновения, которое, впрочем, посещало хоккеиста всё реже. Но провернуть сделку с участием Кузнецова будет крайне непросто — слишком большой контракт может отпугнуть потенциальных покупателей.

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Кроме того, «Вашингтон» сменил главного тренера — вакантный пост занял Спенсер Карбери. Североамериканские журналисты приписывают специалисту умение находить общий язык с самыми разными игроками. Почти наверняка «столичные» дадут шанс тренеру и хоккеисту поладить друг с другом, а к размышлениям об обмене вернутся, если этот процесс закончится неудачно.

Евгений Свечников находится в статусе ограниченно свободного агента и нового контракта с «Сан-Хосе» ещё не подписал. Крупный форвард неплохо влился в состав «Шаркс» и, несмотря на минимальное игровое время, приносил команде пользу. Но его скромный статус в лиге не способствует спокойной оседлой жизни — не исключено, что «акулы» могут включить нападающего в какую-нибудь большую сделку.

«Чикаго» остаётся в периоде жесточайшей турбулентности, выхода из которой совсем не видно. Предсказывать управленческие решения в этом клубе — дело неблагодарное, но именно поэтому не станет сенсацией обмен Никиты Зайцева. Ждать сделки в ближайшее время не стоит, а вот вероятность того, что перед следующим дедлайном «Блэкхоукс» разменяют защитника на пик драфта, представляется более высокой.

Источник: Reuters

По последним данным НХЛ не имеет претензий к Валерию Ничушкину, но можно ли то же самое сказать и о «Колорадо»? Тихий скандал с отстранением в самый ответственный момент сезона выглядит слишком странно. Если в клубе всерьёз недовольны поведением своего игрока, то менеджеры наверняка задумаются об обмене.

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