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22:05 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по хоккею Гавриков подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом»

ТАСС, 7 июня. Российский защитник Владислав Гавриков подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом в среду в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

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Источник: Reuters

Соглашение рассчитано на два сезона.

Гаврикову 27 лет, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 156-м номером и выступал за команду с 2019 года. По ходу нынешнего сезона российский защитник был обменян из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». Всего в завершившемся регулярном чемпионате Гавриков провел 72 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 13 результативных передач.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гавриков выступал за ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. В составе сборной России хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

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