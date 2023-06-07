Олимпийский чемпион по хоккею Гавриков подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом»

Гаврикову 27 лет, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 156-м номером и выступал за команду с 2019 года. По ходу нынешнего сезона российский защитник был обменян из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». Всего в завершившемся регулярном чемпионате Гавриков провел 72 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 13 результативных передач.