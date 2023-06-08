Новый тренер Овечкина рассказал о первой беседе с россиянином

Карбери сменил на посту Питера Лавиолетта. Ранее 41-летний специалист был ассистентом наставника «Торонто». Канадец, начинавший карьеру в системе «Вашингтона», стал 20-м главным тренером в истории франшизы.

«Все прошло великолепно. Я уже был с ним знаком, у нас сложились отношения. Мы познакомились несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочный лагерь. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой», — рассказал Карбери на подкасте Elliot In The Morning.

Овечкин выступает за команду с 2005 года. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.