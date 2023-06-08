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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новый тренер Овечкина рассказал о первой беседе с россиянином

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Спенсер Карбери рассказал о первом после назначения разговоре с российским нападающим Александром Овечкиным.

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Источник: Reuters

Карбери сменил на посту Питера Лавиолетта. Ранее 41-летний специалист был ассистентом наставника «Торонто». Канадец, начинавший карьеру в системе «Вашингтона», стал 20-м главным тренером в истории франшизы.

«Все прошло великолепно. Я уже был с ним знаком, у нас сложились отношения. Мы познакомились несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочный лагерь. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой», — рассказал Карбери на подкасте Elliot In The Morning.

Овечкин выступает за команду с 2005 года. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

Россиянин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. В активе Овечкина 822 шайбу, канадец же забил 894 гола за карьеру.

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