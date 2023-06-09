«Флорида» сократила отставание в финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса»

ТАСС, 9 июня. «Флорида» дома со счетом 3:2 после овертайма победила «Вегас» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу в Санрайзе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Монтур (5-я минута), Мэттью Ткачук (58) и Картер Верхаге (65). У проигравших отличились Марк Стоун (17) и Джонатан Маршессо (35). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой матча. Его соотечественник нападающий «Вегаса» Иван Барбашев не набрал очков.

После трех матчей «Вегас» ведет в финальной серии со счетом 2−1. Следующая игра пройдет в ночь на 12 июня в Санрайзе. При этом «Флорида» впервые в своей истории победила по ходу решающего противостояния турнира. В 1996 году команда со счетом 0−4 уступила «Колорадо».

«Флорида» одержала седьмую победу в овертайме по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф и вышла на второе место по этому показателю в истории НХЛ. Ранее по семь раз за пределами основного времени в Кубке Стэнли побеждали «Каролина» (2002), «Анахайм» (2003) и «Тампа» (2020). Рекорд принадлежит «Монреалю», который в 1993 году выиграл десять матчей плей-офф после овертайма.