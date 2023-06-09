«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
Российский вратарь стал второй звездой третьего матча финальной серии.
Российский вратарь стал второй звездой третьего матча финальной серии.
По ходу третьего матча финала Кубка Стэнли на «Флориде» можно было поставить крест: поведя в счете, «Пантерз» отдали свою игру и за три минуты до конца основного времени проигрывали «Вегасу» в одну шайбу. Оставил команду в игре Сергей Бобровский, отразивший несколько опасных бросков. На последних минутах он покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку, и этот ход «Флориды» сработал — Мэттью Ткачак сравнял счет!
А в овертайме победу хозяевам принес Картер Верхэге. Что пишут в Северной Америке об игре «Флориды» и Сергея Бобровского? Там только восторг!
Издание Las Vegas Review Journal особо выделило вклад российского вратаря и оценило прогресс в его действиях по ходу финала: «В этой игре 34-летний россиянин был куда больше похож на голкипера, что подходил к финальной серии в качестве главного претендента на “Конн Смайт Трофи”, чем на того, кто защищал ворота “Пантерз” в первых двух матчах, состоявшихся на площадке “Вегаса”. Бобровский продемонстрировал уверенность в себе и хорошие кондиции, делая один важный сейв за другим и тем самым сохраняя “Флориде” шансы на успешный исход, которого “Пантерз” в конечном счете добились в овертайме. Боб отразил 25 бросков, однако его влияние на результат было гораздо больше, чем это отражено в статистике».
«Было бы легко сказать, что негативный результат для “Вегаса” случился по той причине, что “Голден Найтс” слишком рано начали играть на удержание счета, однако в большей степени это было продиктовано тем, что гости не реализовали несколько по-настоящему качественных моментов, когда бросали по воротам Бобровского», — уверен автор The Hockey News.
В восторге от Бобровского и болельщики. «За такую победу Бобровскому должны поставить памятник рядом с домашней ареной “Пантерз”, — пишет пользователь под ником tarpsoffmclovin. Гол Верхэге Бобровский отпраздновал ярко, отправившись к своим партнерам в центр площадки. “Посмотрите, Боб был просто счастлив от того факта, что ему не пришлось играть четыре овертайма, как с “Каролиной”, — шутит TheMERCERnary91.
Кто-то вообще сравнивает российского вратаря с популярным героем фильмов. «Боб вернулся и снова был похож на Супермена», — впечатлился su11yboy. Особый вклад Бобровского отмечает и CharlesLiu12: «Еще до начала серии было очевидно, что Боб способен вытащить на себе как минимум одну игру». Krizhna19 слишком категоричен: «Если бы не Бобровский, то сейчас “Вегас” вел бы в серии 3:0. Это была какая-то странная победа, ведь моментами казалось, что полевым игрокам “Пантерз” плевать на результат».