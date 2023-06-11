Барбашев и «Вегас» в шаге от Кубка Стэнли! Бобровский не спас «Флориду» и проиграл четвертый матч финала

«Пантеры» заметно приободрились после победы в третьей игре серии, которая стала для «Флориды» первым домашним матча финала Кубка Стэнли. Отыграться с 0−3 в серии было бы уже нереально, а счет 1−2 определенные шансы «Флориде» оставлял. Только пять команд в серии смогли выиграть Кубок Стэнли, проигрывая по ходу финальной серии 0−2: из новейшей истории это удавалось сделать «Бостону» в серии с «Ванкувером» (2011) и «Питтсбургу» в серии с «Детройтом» (2009).

Главной проблемой для «Кошек» была игра в большинстве, эффективность которой составляла 0 голов из 12 попыток.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=749f04dd5d9dec2e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456252172&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я знаю, что они очень хорошо блокируют броски, и я думаю, что нам нужно стараться бросать быстрее. Нам нужно немного сдвинуть шайбу, изменить угол и, возможно, больше бросков в касание. Кроме того, нужно активнее работать на подборах и отскоках», — сказал форвард «Флориды» Антон Ланделл.

Улучшить игру в большинстве «Пантерам» не удалось по банальной причине — хоккеисты «Вегаса» в четвертом матче финала не допустили ни одного удаления. А созданные моменты «Золотые рыцари» реализовывали намного эффективнее и острее, доказательством чему стал ранний гол Чендлера Стивенсона.

Во втором периоде «Вегас» прибавил и усилиями того же Стивенсона и Вильяма Карлссона довел преимущество до трех шайб. Вероятно, в этот момент в тренерском штабе Пола Мориса задумались о том, чтобы поменять Сергея Бобровского, но россиянин остался в «рамке», а «Пантеры» предприняли титанические усилия для организации «возвращения».

Шайбы Монтура и Баркова сократили отставание хозяев до минимума, но спасительный третий гол к «Флориде» так и не пришел. Главный спаситель «Пантерз» нападающий Мэттью Ткачук последние пятнадцать минут третьего периода не играл из-за травмы, и в отсутствие своего героя партнеры не смогли перевести матч в овертайм.

Впервые в своей истории «Вегас» оказался в шаге от Кубка Стэнли — счет в серии стал 3−1. В ночь со вторника на среду «Золотые Рыцари» могут завершить начатое и при своих болельщиках официально завоевать главный трофей НХЛ. Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31 и в третий раз за финал пропустил три и более голов за матч.