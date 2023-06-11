Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
Все события
11 июня, источник: Чемпионат.com

НХЛ: мужество Могильного бежать из Советского Союза было очень важным

Журналист официального сайта НХЛ Адам Кимельман прокомментировал попадание нападающего Александра Могильного в топ-31 лучших выборов драфта за всю историю лиги. Хоккеист занял 31-е место.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Каким бы великим игроком ни был Могильный, его мужество бежать из Советского Союза в то время, когда это могло стоить ему больше, чем просто его хоккейная карьера, было также важным. Его готовность воспользоваться этим шансом открыла дверь для нескольких высококлассных игроков, которые последовали за ним из СССР в НХЛ, подняв уровень мастерства лиги. Его способности мирового класса на льду были очевидны для всех, кто смотрел матчи, но Могильный в такой же степени заслуживает признания за его новаторскую храбрость», — приводит слова Кимельмана официальный сайт НХЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь