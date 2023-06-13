«Чикаго» может выбрать россиянина в первом раунде драфта НХЛ, пишут СМИ

«Я думаю, что в каждом конкретном случае, будь то контрактные обязательства, вы всегда спрашиваете — даже если это предшествует любой текущей ситуации в мире, — вы всегда пытаетесь получить представление об их готовности приехать и желании играть в Северной Америке. Этот вопрос возникает всегда, но, на первый взгляд, как правило, я не думаю, что есть какие-то опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — сказал Дэвидсон.