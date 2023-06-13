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01:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чикаго» может выбрать россиянина в первом раунде драфта НХЛ, пишут СМИ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. «Чикаго Блэкхокс» может выбрать российского нападающего системы ярославского «Локомотива» Даниила Бута в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает The Athletic.

Чикаго
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Источник: Спорт РИА Новости

У «Чикаго» в первом раунде драфта пик под 19-м номером. Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон заявил, что не боится выбрать на драфте игрока из России.

«Я думаю, что в каждом конкретном случае, будь то контрактные обязательства, вы всегда спрашиваете — даже если это предшествует любой текущей ситуации в мире, — вы всегда пытаетесь получить представление об их готовности приехать и желании играть в Северной Америке. Этот вопрос возникает всегда, но, на первый взгляд, как правило, я не думаю, что есть какие-то опасения. Я думаю, просто нужно немного больше работать, учитывая обстоятельства прямо сейчас», — сказал Дэвидсон.

Ранее Бут занял девятое место в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки полевых игроков центрального скаутского бюро перед драфтом НХЛ, который начнется 28 июня.

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