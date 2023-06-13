Питер Лавиолетт стал новым главным тренером «Рейнджерс»

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Срок контракта с 58-летним специалистом не уточняется.

«Мы рады, что Питер будет новым главным тренером нашей команды. У Лавиолетта очень богатый опыт работы в НХЛ, он добивался успеха со многими клубами. Мы заинтригованы тем, что ждет “Рейнджерс” в будущем», — приводит пресс-служба «Рейнджерс» слова генерального менеджера команды Криса Друри.

Предыдущей командой Лавиолетта был «Вашингтон». Американец работал в клубе с сентября 2020 года по апрель 2023 года.