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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Питер Лавиолетт стал новым главным тренером «Рейнджерс»

Питер Лавиолетт назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.

Рейнджерс
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Источник: Без источника

Срок контракта с 58-летним специалистом не уточняется.

«Мы рады, что Питер будет новым главным тренером нашей команды. У Лавиолетта очень богатый опыт работы в НХЛ, он добивался успеха со многими клубами. Мы заинтригованы тем, что ждет “Рейнджерс” в будущем», — приводит пресс-служба «Рейнджерс» слова генерального менеджера команды Криса Друри.

Предыдущей командой Лавиолетта был «Вашингтон». Американец работал в клубе с сентября 2020 года по апрель 2023 года.

«Рейнджерс» стали шестой командой Лавиолетта в НХЛ. До этого он возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Вашингтон».

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