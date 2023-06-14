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08:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» — чемпион! В решающем матче «Флориду» размазали по льду

«Рыцари» взяли первый кубок в истории.

Вегас
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Оказавшись на краю пропасти, Пол Морис впервые в финальной серии пошел на кардинальные перемены в составе. Перед началом пятого матча в Неваде главный тренер «Флориды» не только перетряхнул все тройки нападения, но и от безысходности достал из глубоко запаса молодого россиянина Григория Денисенко, не игравшего больше месяца и полностью провалившего плей-офф в АХЛ за «Шарлотт». Но куда страшнее оказалось то, что идти в решающий матч всего сезона «Пантерз» пришлось без Мэттью Ткачака, отпахавшего предыдущую игру с неназванной травмой. Катастрофа, как она есть!

Во время загрузки произошла ошибка.

В ситуации, когда отступать было некуда, «Флорида» с первых минут без раскачки включила скорости и имела сразу несколько хороших возможностей быстро открыть счет. Причем один из моментов создал голодный и еще не забивавший в НХЛ Денисенко, который чуть было не воткнул шайбу в ворота Эдина Хилла с пятачка. Но в итоге блицкриг «котов» сорвался по их же вине, а их беготни хватило всего на 7 минут.

«Пантер» погубило собственное же большинство, которое не сработало ни разу за всю серию. Стоило Александру Баркову не реализовать великолепный момент после удаления Кигана Колесара, как в следующей же атаке гостей обескуражил Марк Стоун. Капитан «Вегаса» улетел к чужим воротам «2 в 1» вместе с Чандлером Стивенсоном, резко дал по тормозам и с метра без шансов отправил шайбу в правую «девятку» ворот Сергея Бобровского.

Гол 61-го номера «Голден Найтс» вполне ожидаемо надломил «Флориду», которая уже через пару минут увидела в своих воротах вторую пропущенную шайбу после атаки парочки Барбашев — Айкел. Наверняка фанаты «Пантер» еще долго будут оспаривать ее легитимность. Как минимум, потому что подскочивший на добивание защитник Николас Хаг протолкнул шайбу за ленточку после свистка. И в трансляции это было отчетливо слышно. Только брать запрос или слишком активно спорить с арбитрами Моррис не решился.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго периода могло показаться, что у «Флориды» получится вернуться в игру. Гости вновь выскочили из раздевалки более активными и смогли ответить «Рыцарям» голом Аарона Экблада от синей линии.

Однако хозяева сумели быстро прийти в себя, перестроиться и вернуть шайбу под собственный контроль. А дальше началось форменное убийство «Пантер». Иное слово подобрать в этой ситуации сложно. Остановить киллера-игромана российский голкипер, которого собственная команда бросила на растерзание, уже не сумел. Голы в ворота Бобровского стали влетать на любой вкус и на второй перерыв россиянин ушел, пропустив сразу шесть.

И если после 1:3 еще теплилась слабая надежда на камбэк, то с дублем Стоуна на 38-й минуте она окончательно и бесповоротно улетучилась. Третий период же с абсолютно раздавленной и бездыханной «Флоридой» превратился в формальность. Такого унижения в последнем матче сезона гордость Новокузнецка точно не заслужила. Даже в битве с таким великолепным и монументальным «Вегасом», который написал свою сказку всего за шесть лет. Если кого и винить в сегодняшней трагедии «Пантер», то явно не двужильного сибиряка, чьим ренессансом мы восхищались весь плей-офф. Вот только сейчас настало время восхищаться совершенно другими парнями.

Вегас
9:3
2:0, 4:1, 3:2
Флорида
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