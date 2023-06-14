«Вегас» — чемпион! В решающем матче «Флориду» размазали по льду

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Оказавшись на краю пропасти, Пол Морис впервые в финальной серии пошел на кардинальные перемены в составе. Перед началом пятого матча в Неваде главный тренер «Флориды» не только перетряхнул все тройки нападения, но и от безысходности достал из глубоко запаса молодого россиянина Григория Денисенко, не игравшего больше месяца и полностью провалившего плей-офф в АХЛ за «Шарлотт». Но куда страшнее оказалось то, что идти в решающий матч всего сезона «Пантерз» пришлось без Мэттью Ткачака, отпахавшего предыдущую игру с неназванной травмой. Катастрофа, как она есть!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6b7bedf08226d842&partner_ext=173&place_id=222&oid=-25390112&hd=2&id=456250183&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ситуации, когда отступать было некуда, «Флорида» с первых минут без раскачки включила скорости и имела сразу несколько хороших возможностей быстро открыть счет. Причем один из моментов создал голодный и еще не забивавший в НХЛ Денисенко, который чуть было не воткнул шайбу в ворота Эдина Хилла с пятачка. Но в итоге блицкриг «котов» сорвался по их же вине, а их беготни хватило всего на 7 минут.

«Пантер» погубило собственное же большинство, которое не сработало ни разу за всю серию. Стоило Александру Баркову не реализовать великолепный момент после удаления Кигана Колесара, как в следующей же атаке гостей обескуражил Марк Стоун. Капитан «Вегаса» улетел к чужим воротам «2 в 1» вместе с Чандлером Стивенсоном, резко дал по тормозам и с метра без шансов отправил шайбу в правую «девятку» ворот Сергея Бобровского.

Гол 61-го номера «Голден Найтс» вполне ожидаемо надломил «Флориду», которая уже через пару минут увидела в своих воротах вторую пропущенную шайбу после атаки парочки Барбашев — Айкел. Наверняка фанаты «Пантер» еще долго будут оспаривать ее легитимность. Как минимум, потому что подскочивший на добивание защитник Николас Хаг протолкнул шайбу за ленточку после свистка. И в трансляции это было отчетливо слышно. Только брать запрос или слишком активно спорить с арбитрами Моррис не решился.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=797de03e7d5eeb24&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249816&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго периода могло показаться, что у «Флориды» получится вернуться в игру. Гости вновь выскочили из раздевалки более активными и смогли ответить «Рыцарям» голом Аарона Экблада от синей линии.

Однако хозяева сумели быстро прийти в себя, перестроиться и вернуть шайбу под собственный контроль. А дальше началось форменное убийство «Пантер». Иное слово подобрать в этой ситуации сложно. Остановить киллера-игромана российский голкипер, которого собственная команда бросила на растерзание, уже не сумел. Голы в ворота Бобровского стали влетать на любой вкус и на второй перерыв россиянин ушел, пропустив сразу шесть.