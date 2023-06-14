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06:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянин Иван Барбашев завоевал Кубок Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс»

Клуб «Вегас Голден Найтс» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории франшизы. В составе клуба играет россиянин Иван Барбашев, он стал обладателем кубка во второй раз за свою карьеру.

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Источник: AP 2022

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 9:3 (2:0, 4:1, 3:2) в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В результате счет в серии до четырех побед составил 4−1 в пользу «Вегаса».

В составе «Вегаса» шайбы забросили Марк Стоун (12-я, 38-я и 55-я минуты), Николас Хаг (14-я минута), Алек Мартинес (31-я минута), Райлли Смит (33-я минута), Майкл Амадио (40-я минута), Иван Барбашев (49-я минута) и Николя Руа (59-я минута). У «Флориды» — Аарон Экблад (23-я минута), Сэм Райнхарт (49-я минута) и Сэм Беннетт (52-я минута).

«Вегас» играет в НХЛ с сезона-2017/18. Клуб дважды доходил до финала и четыре раза до полуфинала. Впервые в финале клуб сыграл в 2018 году, но тогда проиграл в матче в серии с «Вашингтон Кэпиталз».

Для Ивана Барбашева это второй Кубок Стэнли в карьере. В первый раз он завоевал его в сезоне 2018/19, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз».

В феврале 2022 года — после ввода российских войск на Украину — НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве возможного места для проведения будущих матчей с участием клубов лиги. При этом российские игроки могут выступать за клубы НХЛ без ограничений. В мае 2023 года НХЛ также запретила привозить Кубок Стэнли в Россию после окончания сезона.

Олеся Павленко.

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