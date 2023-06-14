«Подобно сказке»: Барбашев — новый русский герой. Он уже превзошел Овечкина

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«Вегас Голден Найтс» — новый чемпион Национальной хоккейной лиги. «Рыцари» переиграли «Флориду Пантерз» в пяти матчах финальной серии и в шестой год существования франшизы в НХЛ завоевали свой первый Кубок Стэнли. Триумфатором в составе клуба из штата Невада стал российский форвард Иван Барбашев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=63d2a1ffb288c252&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249824&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Барби круче Ови

Для 27-летнего нападающего эта победа — уже вторая за восемь лет его карьеры в НХЛ. Теперь Барбашев (или Барби, как его мило любят называть болельщики в Северной Америке) входит в элитарный список россиян, завоевавших Кубок Стэнли более одного раза.

Ранее такой громкий успех удался Игорю Ларионову, Сергею Федорову, Сергею Брылину, Евгению Малкину, Сергею Зубову, Сергею Немчинову, Вячеславу Козлову, Олегу Твердовскому, Павлу Дацюку, Вячеславу Войнову, Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву, Вячеславу Фетисову и Владимиру Буре. Причем Ларионов, Федоров, Брылин и Малкин выиграли Кубок Стэнли трижды, а Владимир Буре — отец прославленного хоккеиста Павла Буре — является двукратным обладателем трофея в качестве тренера. Как тренер победителем становился и Вячеслав Фетисов: после двух чемпионств в его карьере игрока последовал еще один триумф в должности ассистента главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Две победы имеются и за спиной у Сергея Гончара, который выиграл один Кубок Стэнли в качестве игрока и еще один — в статусе тренера.

Барбашев — воспитанник московского «Динамо», хотя за родной клуб в КХЛ никогда и не играл. Зато теперь Иван по числу титулов превосходит другого российского форварда, чей жизненный путь связан с «бело-голубыми», — Александра Овечкина. Первый за 13 лет карьеры в НХЛ Кубок Стэнли по сей день остается для бессменного лидера «Вашингтон Кэпиталз» единственным.

«Жена закричала, узнав о моем уходе в “Вегас”»

С момента дебюта Барбашева в НХЛ в сезоне-2016/17 его хоккейная карьера была связана только с «Сент-Луис Блюз». До февраля нынешнего года Иван являлся неотъемлемой частью «музыкантов». Да, его фамилия нечасто мелькала в СМИ, и роль звезды «Блюз» россиянин не примерял. Но для этого у «Сент-Луиса» хватало других игроков, тогда как Барбашев постоянно трудился и приносил команде иную, более необходимую для успеха пользу. Это отразилось на выступлениях «Блюз» в сезоне-2018/19: клуб спасся от провала в «регулярке», забрался в плей-офф и в итоге сотворил сенсацию в виде победы в Кубке Стэнли. Барбашев в том чемпионском розыгрыше набрал 6 очков (3+3) в 25 матчах, в том числе забросив шайбу в одном из матчей финальной серии против «Бостон Брюинз».

Значимость россиянина отмечал и Алекс Пьетранджело, тогдашний лидер «Сент-Луиса» и ныне защитник «Голден Найтс». Пути Ивана с мощным канадцем вновь переплелись в погоне за Кубком Стэнли:

В том плей-офф он сыграл очень важную, большую роль. Его звено сделало много работы против лучших команд лиги, а Барби всегда был конкурентоспособным игроком. В данный отрезок сезона это то, что нужно клубу. Для нас это не было вопросом: «Вегасу» нужно было пригласить чертовски конкурентоспособного парня, который знает, как побеждать в плей-офф, и это удалось. Алекс Пьетранджело защитник «Голден Найтс»

Однако на примере Овечкина связать всю свою нхловскую карьеру с одним клубом Ивану не удалось. Тем или иным образом на это повлияли обстоятельства. «Сент-Луис» в этом сезоне мог стать одним из претендентов на успешный сезон, но last dance у «Блюз» не удался, и клуб выбрал путь перестройки. «Музыканты» распрощались со многими лидерами, чьи контракты истекали по итогам сезона. Обмена не избежал и Барбашев. Россиянин был отправлен в «Вегас» в обмен на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. И сам Иван, кажется, был этому только рад — форвард этим летом выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, и у «Блюз» не было ресурсов для его переподписания.

В день обмена я был дома, новость о сделке увидел в интернете. Спустя несколько секунд после этого моя жена закричала. Она была этому рада, а я почувствовал облегчение. У «Сент-Луиса» были большие сложности по ходу всего сезона, и для меня было потрясающим исходом приехать в «Вегас», в действительно отличный клуб. Мне важно осознавать, что я могу принести пользу такому клубу, это вызов для меня. Иван Барбашев Нападающий «Вегас Голден Найтс»

Теперь Барбашева завалят деньгами?

«Голден Найтс» в дедлайн обменов действовали в лучших традициях Лас-Вегаса и подобно удаче в казино сорвали большой куш, забрав Барбашева. Опытный, мощный, техничный и выносливый игрок, чей маленький контракт не бьет по платежной ведомости, — какого еще подарка стоило ожидать «рыцарям»? Но, кажется, боссы «Вегаса» тогда даже не предполагали, насколько успешной станет сделка с «Блюз». Барбашев идеально приспособился к требованиям Брюса Кэссиди и вписался в его систему, став тем игроком, который способен приносить пользу в любых сочетаниях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d2927de831fbdd57&partner_ext=173&place_id=222&oid=-142606458&hd=2&id=456250660&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван продуктивно проявил себя в четвертом звене, а по ходу плей-офф и вовсе забрался в первую тройку нападения к Джеку Айкелу и Джонатону Маршессо. Барбашев стал прекрасным дополнением для того же Айкела: пока второй номер исторического драфта НХЛ-2015 выполняет свои обязанности в нейтральной зоне, Барби успешно открывается в другой точке площадки и помогает атаке развиваться.

«В “Сент-Луисе” он был очень энергичным. В “Вегасе” он все еще делает то, чем был прекрасен в “Блюз”. Но мы дали ему еще большую роль. Мы знали, что можем получить от него еще больше пользы, и Иван это доказал. Он видит площадку, великолепно чувствует себя на небольших участках льда», — говорил главный тренер «Вегаса».

В этом плей-офф Барбашев установил новый личный рекорд результативности в розыгрышах Кубка Стэнли, набрав 18 очков (7+11) в 22 матчах. Еще до выхода в финал Кубка Стэнли он забрался на первое место бомбардирского зачета среди россиян, и это лидерство никому не отдал. Помимо результативной игры и прекрасной работы с шайбой Иван преуспел и в других компонентах. Особенно это касается силовой борьбы.

Барбашев никому не уступит позицию без боя, по количеству хитов (64) россиянин — в топ-6 в этом розыгрыше плей-офф, а его дуэль с Радко Гудасом из «Флориды Пантерз» стала украшением финала.

Честно говоря, это похоже на сказку. Я практически всю свою карьеру играл за одну команду, в «Вегасе» я провел всего три месяца после обмена. Поначалу это все ощущалось немного странно. В то же время происходящее становится действительно особенным — биться за Кубок Стэнли с парнями, которых я встретил всего три месяца назад…. Иван Барбашев