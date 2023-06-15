Америка разлюбила Бобровского? О подвигах россиянина забыли очень быстро

«Сто раз помоги — забудут. Один раз откажи — запомнят».

До боли известная каждому человеку цитата стала актуальной для Сергея Бобровского. Еще вчера российского голкипера «Флориды Пантерз» вербально носили на руках и называли едва ли не главным героем решающего отрезка завершившегося сезона Национальной хоккейной лиги, а сегодня многие предпочли будто перелистнуть страницу и не вспоминать о его достижениях.

Минувший сезон Бобровского можно поделить на три этапа:

Не самый убедительный для уровня столь крутого вратаря регулярный чемпионат с точки зрения результатов; Неожиданный ренессанс в плей-офф; Финал Кубка Стэнли.

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Первый пункт мы опустим по той простой причине, что никакого отношения к выступлениям «Флориды» и лично Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 он не имеет. Остальные два этапа хоть и разительно отличаются друг от друга, но стали определяющими для всей НХЛ.

Сергей Бобровский начал этот плей-офф вторым вратарем, но по ходу серии против «Бостон Брюинз» в первом раунде вернул себе звание основного стража ворот «Пантерз» и принялся творить чудеса. От матча к матчу 34-летний россиянин совершал невероятные спасения, которые стали для «Флориды» ключом к успеху.

Благодаря Бобровскому южане вместо скорого вылета из плей-офф, так всеми ожидаемого, сенсационно добрались до финала Кубка Стэнли. Да, для побед нужны были и голы, а потому достижения Мэттью Ткачука исключать нельзя. Но результативность форварда «Флориды» не имела бы никаких значений, не запри Бобровский свои ворота на замок. Оформить шатаут в финале конференции, да еще и «свипнуть» не кого-нибудь, а «Каролину Харрикейнз» — такие перформансы происходят не каждый день, а потому и не могут оставаться незамеченными. Неспроста как российские, так и североамериканские СМИ посвятили множество материалов великолепной игре Бобровского. Некоторые даже копнули глубже в попытке найти ответ на вопрос «Как заставить Бобровского проигрывать?».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2a4713e3b8c248e2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249799&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вполне естественным образом российский голкипер вошел в неофициальное число претендентов на «Конн Смайт Трофи». Редакция сайта НХЛ в большинстве своем выразила мнение, что именно Сергей должен добраться до приза самому ценному игроку плей-офф. Но MVP турнира был признан Джонатан Маршессо — канадский нападающий «Вегас Голден Найтс». Выбор в его пользу ни в коем случае не является несправедливым. В 22 матчах он набрал 25 очков (13+12), стал вторым лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли и заодно разделил пальму первенства снайперского зачета. Но, кажется, награда досталась ему не столько за выступления в этом плей-офф, сколько по совокупности. Примерно как, по мнению многих экспертов, «Конн Смайт Трофи» достался Александру Овечкину в чемпионском для него и его «Вашингтон Кэпиталз» 2018 году.

Маршессо бился за «Вегас» с самого момента вступления франшизы в НХЛ. Он пережил с клубом печаль от поражения в финале-2018 и пообещал, что «рыцари» вернутся за трофеев. И обещание сдержал — на свой шестой год в НХЛ «Голден Найтс» завоевали Кубок Стэнли.

На этом моменте плавно активируется третий пункт. «Конн Смайт Трофи», который вручается с 1965 года, чаще всего достается игроку победившей команды в финальной серии Кубка Стэнли. Лишь пять раз за всю историю существования приза представители ассоциации журналистов НХЛ принимали иное решение. Логика у этой тенденции имеется, и она очевидна: если определяется игрок, который внес наибольший вклад в успехи своей команды, то, вероятно, речь идет о чемпионах. Но все чаще приходится фиксировать тот факт, что финал на фоне всего плей-офф имеет слишком большое значение, и одна неудача в решающей серии может перечеркнуть все успехи игрока в предыдущих раундах. Так произошло и с Бобровским.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6be9e735d48b6e10&partner_ext=173&place_id=222&oid=-201485137&hd=2&id=456244565&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Журналисты, выбирая MVP плей-офф, отдали голоса пяти хоккеистам, из которых четверо представляют «Вегас». От «Флориды» в итоговый зачет вошел только Мэттью Ткачук. Голосование проходило в простом формате: журналист должен был назвать тройку претендентов, где за первое место в этом топе игроку начислялось пять баллов, за второе — 3, за третье — 1. По этой схеме Маршессо набрал 80 очков, из 18 журналистов ассоциации 13 поставили канадца на первое место своих троек. Ткачук, например, получил только один балл. Бобровский — ни одного.

Удивительно, как на позиции Сергея повлияли результаты финала.

В пяти матчах серии против «Вегаса» Бобровский пропустил 21 шайбу после 135 бросков. Можно ли назвать игру россиянина провальной? Едва ли: голкипер «Флориды» в большей степени действовал надежно и продолжил делать яркие сейвы. Говорить о превращении кареты в тыквы — по меньшей мере неуважительно к хоккеисту. Ключевой стала реализация в исполнении грозных «рыцарей», которые нашли ответ на тот самый вопрос, а сухая статистика нередко выходит на первый план. Но чтобы настолько? Неужели эти четыре поражения в пяти матчах перекрыли полностью все предыдущие достижения и чудеса Бобровского, что Сергею не нашлось даже местечка в списке претендентов на звание лучшего игрока турнира?

И в этом проблема всей системы определения обладатель «Конн Смайт Трофи». Нет, не в субъективности голосующих журналистов. Это как раз проблемой не является ни в коем случае — члены ассоциации выражают собственное мнение, что от них и требуется. А в том факте, что основой для подведения итогов голосования становится только финальная серия. Из-за этого теряется весь смысл премии. Номинально приз вручается самому ценному игроку плей-офф, а фактически — звезде финала. Справедливо ли это? Вопрос риторический.

Но за Сергея Бобровского мы все равно порадуемся. Даже с таких богатым хоккейным опытом российский вратарь смог научиться новому. Впервые в своей карьере он сыграл в финале Кубка Стэнли и даже выиграл один матч, чего «пантерам» не удавалось никогда. Бобровский почувствовал, каково это — добиваться успеха в плей-офф. Большая польза на будущие сезоны.

Мы сделали огромный шаг. Не только в том плане, чему мы научились за эти пару месяцев, но и в том, насколько ближе стали друг к другу в команде. Мы вместе побеждали, вместе проигрывали. Горжусь тем, как ребята боролись на этом пути. Сергей Бобровский голкипер «Флориды Пантерз»