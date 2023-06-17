Российский хоккеист возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Daily Faceoff.
Также в топ-50 рейтинга попали еще четыре российских хоккеиста. Форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев располагается на девятой строчке списка. Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко занял 13-ю позицию. Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов находится на 16-м месте, а вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов занял 27-е место.
Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.
В начале июня Дмитрий Орлов высказался о том, что 1 июля он впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов.
Топ-10 рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff: