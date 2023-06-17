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13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Российский хоккеист возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Daily Faceoff.

Бостон
Вегас
Рейнджерс
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Источник: AP 2022

Также в топ-50 рейтинга попали еще четыре российских хоккеиста. Форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев располагается на девятой строчке списка. Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко занял 13-ю позицию. Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов находится на 16-м месте, а вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов занял 27-е место.

Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

В начале июня Дмитрий Орлов высказался о том, что 1 июля он впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов.

Топ-10 рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff:

  1. Дмитрий Орлов (Защитник, «Бостон»). Прогноз — контракт на 5 лет с кэпхитом 5,25 миллиона долларов
  2. Тайлер Бертуцци (Нападающий, «Бостон»). Прогноз — 6 лет, 5,25 миллиона
  3. Джей Ти Комфер (Нападающий, «Колорадо»). Прогноз — 5 лет, 5,3 миллиона
  4. Райан Грейвс (Защитник, «Нью-Джерси»). Прогноз — 5 лет, 5,1 миллиона
  5. Алекс Киллорн (Нападающий, «Тампа»). Прогноз — 4 года, 5,25 миллиона
  6. Майкл Бантинг (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 5 лет, 5,25 миллиона
  7. Райан О’Райлли (Нападающий, «Торонто»). Прогноз — 3 года, 5,5 миллиона
  8. Патрик Кэйн (Нападающий, «Рейнджерс»). Прогноз — 3 года, 5,75 миллиона
  9. Иван Барбашев (Нападающий, «Вегас»). Прогноз — 4 года, 4,2 миллиона
  10. Эдин Хилл (Голкипер, «Вегас»). Прогноз — 2 года, 3,3 миллиона.

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