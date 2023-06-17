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17 июня, источник: Спорт РИА Новости

Мичков отказался от общения с некоторыми командами НХЛ перед драфтом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) испытывали сложности в общении с российским форвардом СКА Матвеем Мичковым перед драфтом, заявил журналист Эллиот Фридман в подкасте, опубликованном на сайте Sportsnet.

СКА
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Источник: AFP 2022

По словам источника, нападающий не проявлял интереса к общению со скаутами. Представителям клубов НХЛ приходилось летать в Россию, чтобы встретиться с игроком после его матчей и поговорить с ним несколько минут. Сами беседы проходили трудно. Из-за этого несколько команд потеряли интерес к хоккеисту. Фридман предположил, что у Мичкова есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть, и таким образом он пытался повлиять на выбор клубов.

Драфт НХЛ — 2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле. В мае Мичков получил пятое место по версии Sportsnet.

Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды по ходу прошедшего регулярного сезона и провел за «леопардов» 27 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР, обновив достижение Александра Овечкина.

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