Мичков отказался от общения с некоторыми командами НХЛ перед драфтом

По словам источника, нападающий не проявлял интереса к общению со скаутами. Представителям клубов НХЛ приходилось летать в Россию, чтобы встретиться с игроком после его матчей и поговорить с ним несколько минут. Сами беседы проходили трудно. Из-за этого несколько команд потеряли интерес к хоккеисту. Фридман предположил, что у Мичкова есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть, и таким образом он пытался повлиять на выбор клубов.