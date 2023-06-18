Копирует Ягра ради Овечкина? Мичков своим поведением шокировал всю НХЛ

Источник: пресс-служба ФХР

28 и 29 июня в Нэшвилле пройдет драфт НХЛ, и он обещает стать историческим для всей лиги. В одном только первом раунде могут быть выбраны молодые игроки самого крупного калибра. В их таланте не возникает практически никаких сомнений, и о них говорят как о будущих мировых звездах. Особенно это касается Коннора Бедарда — именно юный канадец считается главным фаворитом драфта, и ему уже пророчат будущее не менее яркое, чем у лучшего хоккеиста планеты Коннора Макдэвида.

Во многом определяющим грядущий драфт станет и для российского хоккея — среди ряда талантливых россиян выделяется Матвей Мичков. За последние годы его уже успели окрестить главной восходящей звездой поколения отечественного хоккея. Ожидается, что Матвей будет задрафтован в первой пятерке, а при таких раскладах на него смогут претендовать «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс». Победителя драфт-лотереи «Чикаго Блэкхокс» можно смело вычеркнуть — «ястребы» с вероятностью 99,999…% выберут под первым номером Бедарда. Однако для Мичкова драфт может сложиться сильно иначе, и россиянина могут выбрать в конце первой десятки.

Игнорирует клубы НХЛ?

Матвей Мичков заметно выделяется своей игрой, высоким хоккейным IQ, техникой, броском и в особенности результативностью. Для сравнения свой дебютный сезон в КХЛ он провел успешнее Александра Овечкина в год его выбора на драфте — в 31 матче «регулярки» КХЛ Мичков набрал 20 очков (9+11), тогда как Овечкин перед драфтом отметился 23 баллами (13+10) аж в 53 играх Суперлиги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pWJLs9VG7Xg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но достоинства Матвея перекрываются как минимум двумя негативными для НХЛ моментами:

Трудный характер, о котором давно и много говорится в кулуарах российских спортивных СМИ;

Действующий до конца сезона-2025/26 контракт со СКА, из-за которого скорый отъезд хоккеиста за океан практически невозможен.

Но если эти два фактора уже известны давно, то последние действия самого форварда заставили боссов клубов НХЛ напрячься. Мичков хоть и приедет на церемонию драфта, но сознательно пропустил драфт-комбайн, где участники церемонии сдают различного рода тесты с физической нагрузкой. Из-за этого руководители команд НХЛ не получили достаточного количества необходимой актуальной информации о способностях россиянина. Более того — Матвей, как утверждает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, отказался от диалога с несколькими клубами лиги.

«Командам важно знать, с кем они собираются иметь дело. Слышал, что некоторые команды специально прибыли в Россию, чтобы встретиться с Мичковым. Но поговорить с ним оказалось очень трудно. Договориться с ним о встрече и диалоге оказалось проблемой. Клубы пытались организовать встречу с ним, а он просто не был в этом заинтересован. Едва ли не единственный способ поговорить с Мичковым — подойти к нему сразу после матча и побеседовать несколько минут», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4fe33d5a07ea0e91&partner_ext=173&place_id=222&oid=-80584006&hd=2&id=456240881&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже при всех «прелестях» характера Мичкова подобное поведение предстает для клубов НХЛ особым звоночком и заставляет их задумываться о том, стоит ли отдавать свой выбор на драфте за россиянина. Вот несколько комментариев ряда руководителей и скаутов клубов лиги, которые на условиях анонимности поделились своими оценками Мичкова для The Athletic:

«Я бы позволил кому-то другому задрафтовать его. С его катанием, односторонней игрой и его манерой поведения для меня будет слишком большим риском брать его в начале драфта, прежде чем я перейду к очевидным вещам с его контрактом и нынешней политической обстановкой»;

«Диапазон его навыков несколько узок. Либо он является тем, кого вы надеетесь увидеть для будущего своей франшизы, а именно звездным бомбардиром, либо он простой хоккеист, которого можно заменить другим игроком»;

«Гораздо проще выбрать кого-то другого. Переезда Мичкова в НХЛ вы можете ждать целых три года или даже больше. Между тем ребята, которых вы упустили из-за него, будут помогать вашим соперникам обыгрывать вас»;

«СМИ слишком разрекламировали его. Учитывая риски, Мичкова не выберут в первой пятерке»;

«Он, конечно, очень хорош, но шумиха вокруг “лучшего русского проспекта со времен Овечкина” слишком высока. Как проспект он намного ближе к Тарасенко, чем к Ови».

Впрочем, положительных и даже очень отзывов о Мичкове от боссов клубов НХЛ тоже хватает.

Мичков повторяет путь Ягра?

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Отказ Матвея Мичкова вести диалог с представителями команд НХЛ может быть связан не только с характером хоккеиста. Не исключено, что таким образом россиянин намеренно отвергает клубы с вершины драфта ради того, чтобы на церемонии его выбрал конкретный клуб. Хотя сам Мичков неоднократно утверждал, что его не беспокоят итоги драфта НХЛ и что он будет доволен любым исходом церемонии. С другой стороны, трудно было представить, что одна из главных звезд грядущего драфта прямым текстом расскажет о своих клубных предпочтениях.

Интересно, что похожая история в НХЛ уже была. И ее автором стал великий Яромир Ягр. Прославленный чех был одним из фаворитов драфта 1990 года, и о нем говорили все поклонники хоккея на Земле, хоть и сам он в официальных рейтингах не значился — в те времена в них фигурировали только представители Северной Америки. Перед исторической церемонией драфта Ягр как мог отнекивался от вопросов журналистов и рассказывал, что якобы в НХЛ не торопится и не горит желанием покидать свой возрастной уровень. Даже в беседе с «Квебек Нордикс», «Ванкувер Кэнакс», «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфией Флайерз» — клубами из топ-4 драфта НХЛ-1990 — Ягр заявил, что не хочет играть в НХЛ. По этой причине «Квебек», «Ванкувер», «Детройт» и «Филадельфия» не стали рисковать и отдали свой выбор в пользу других игроков. Яромир Ягр же вовсю ждал весточки от своего любимого «Питтсбург Пингвинз».

Ягр был большим фанатом Марио Лемье и заверил боссов «Пингвинз», что прибудет в расположение клуба как можно скорее, если те задрафтуют его. Так и случилось. Как развернулась карьера чеха и всего мирового хоккея, знаю все.

Все старания ради игры с Овечкиным?

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Если придерживаться данной теории, то весьма реальным выглядит исход, при котором Мичкова задрафтует «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» в этом году будут выбирать под восьмым номером, и с учетом всех обстоятельств их пересечение с Матвеем не исключено.

Во-первых, было бы символично, объединись в одном клубе Александр Овечкин и Матвей Мичков, которого называют преемником Ови. Во-вторых, в «Вашингтоне» любят делать ставку на россиян. В прошлом году «Кэпс» свой выбор в первом раунде драфта посвятили Ивану Мирошниченко. От новой такой возможности они не откажутся. В-третьих, «столичных» не запугать действующими контрактами с другими клубами у задрафтованных игроков. Только за последние менее чем десять лет ради перехода в «Кэпиталз» свои контракты с клубами КХЛ расторгли Евгений Кузнецов и все тот же Иван Мирошниченко. Никаких намеков, лишь факты.