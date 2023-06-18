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13:16 (мск), источник: Sport24

В небе над Лас-Вегасом создали светящийся Кубок Стэнли из дронов

В воскресенье в Лас-Вегасе проходит чемпионский парад «Голден Найтс» в честь первой клуба в Кубке Стэнли.

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Организаторы мероприятия с помощью светящихся дронов создали в ночном небе очертания трофея.

Парад проходит по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Завершится шествие на площади перед ареной «Вегаса». Автобус с хоккеистами команды проедет по главной улице около полутора километров.

В финале Кубка Стэнли «Голден Найтс» со счетом 4−1 в серии победили «Флориду».

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