В небе над Лас-Вегасом создали светящийся Кубок Стэнли из дронов

Организаторы мероприятия с помощью светящихся дронов создали в ночном небе очертания трофея.

Парад проходит по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Завершится шествие на площади перед ареной «Вегаса». Автобус с хоккеистами команды проедет по главной улице около полутора километров.