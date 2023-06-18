В небе над Лас-Вегасом создали светящийся Кубок Стэнли из дронов
В воскресенье в Лас-Вегасе проходит чемпионский парад «Голден Найтс» в честь первой клуба в Кубке Стэнли.
В воскресенье в Лас-Вегасе проходит чемпионский парад «Голден Найтс» в честь первой клуба в Кубке Стэнли.
Организаторы мероприятия с помощью светящихся дронов создали в ночном небе очертания трофея.
Парад проходит по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Завершится шествие на площади перед ареной «Вегаса». Автобус с хоккеистами команды проедет по главной улице около полутора километров.
В финале Кубка Стэнли «Голден Найтс» со счетом 4−1 в серии победили «Флориду».