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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин не попал в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ по версии официального сайта лиги.

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Источник: nhl.com

В опросе участвовали 13 авторов и редакторов. На данный момент опубликован рейтинг из мест с 21-го по 60-е. В него из числа россиян также вошли: 27-е место — Павел Буре («Ванкувер», 1989 год; 113-й общий номер драфта); 31-е — Александр Могильный («Баффало», 1988; № 89); 43-е — Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс», 1990; № 85); 46-е — Андрей Василевский («Тампа Бэй», 2012; № 19); 52-е — Никита Кучеров («Тампа Бэй», 2011; № 58); 58-е — Евгений Малкин («Питтсбург», 2004; № 2); 60-е — Кирилл Капризов («Миннесота», 2015; № 135).

Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером. В 2018 году вместе с командой форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

В декабре 2022 года Овечкин обошел Горди Хоу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету россиянина 822 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсменом НХЛ по голам в «регулярках» является Уэйн Гретцки (894).

Моменты карьеры Александра Овечкина
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