Пять российских хоккеистов попали в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN

В категорию «Игрок, усиливающий команду здесь и сейчас» вошли нападающий Владимир Тарасенко («Рейнджерс») и защитник Дмитрий Орлов («Бостон»). В пункт «Игроки, на которых можно рассчитывать» включен форвард Иван Барбашёв («Вегас»). В категорию «Пан или пропал» добавили нападающего Евгения Дадонова («Даллас») и голкипера Семёна Варламова («Айлендерс»).

Примечательно, что издание выделило отдельную категорию для игроков, которых нельзя представить в форме других клубов. Сюда вошли Патрис Бержерон и Давид Крейчи из «Бостон Брюинз», Алекс Киллорн из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Джордан Стаал из «Каролины Харрикейнз», а также Джонатан Тэйвз из «Чикаго Блэкхоукс».