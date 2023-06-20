Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять российских хоккеистов попали в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN

ESPN подготовил топ свободных агентов НХЛ, разделив их на разные категории. В него попали пять российских хоккеистов.

Рейнджерс
Бостон
Вегас
Даллас
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В категорию «Игрок, усиливающий команду здесь и сейчас» вошли нападающий Владимир Тарасенко («Рейнджерс») и защитник Дмитрий Орлов («Бостон»). В пункт «Игроки, на которых можно рассчитывать» включен форвард Иван Барбашёв («Вегас»). В категорию «Пан или пропал» добавили нападающего Евгения Дадонова («Даллас») и голкипера Семёна Варламова («Айлендерс»).

Примечательно, что издание выделило отдельную категорию для игроков, которых нельзя представить в форме других клубов. Сюда вошли Патрис Бержерон и Давид Крейчи из «Бостон Брюинз», Алекс Киллорн из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Джордан Стаал из «Каролины Харрикейнз», а также Джонатан Тэйвз из «Чикаго Блэкхоукс».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь