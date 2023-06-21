Олимпийского чемпиона 2006 года Лундквиста ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

ТАСС, 21 июня. Победитель Олимпийских игр 2006 года в Турине в составе сборной Швеции вратарь Хенрик Лундквист включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован в понедельник пресс-службой Зала хоккейной славы в среду.

В категории игроков новыми членами Зала хоккейной славы стали двукратный обладатель Кубка Стэнли американский вратарь Том Баррассо, двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский голкипер Майк Вернон, канадский форвард Пьер Тарджон и четырехкратная олимпийская чемпионка канадка Каролин Уэллетт. Среди отечественных хоккеистов в числе кандидатов на включение в Зал хоккейной славы были двукратные олимпийские чемпионы Александр Мальцев и Борис Михайлов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный и обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.

Лундквисту 41 год, он завершил карьеру в 2021 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вратарь выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 по 2020 год, после чего подписал контракт с «Вашингтоном». Не сыграв за команду ни одной игры, швед объявил о завершении карьеры. В декабре 2020 года Лундквист сообщил о проблемах с сердцем и перенес операцию.

В 2012 году Лундквист получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, четырежды участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады в Турине (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также одна золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других персон, принимающих участие в развитии хоккея.