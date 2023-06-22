«Потому что из России?» Мир наплевал на наших легенд. В шоке даже Америка
Ни одного из россиян не включили в Зал хоккейной славы в 2023 году.
Ни одного из россиян не включили в Зал хоккейной славы в 2023 году.
Еще неделю назад хоккейный мир наблюдал за историческим триумфом «Вегас Голден Найтс» в Кубке Стэнли, а теперь обратил все свое внимание на другое важное событие. Куда более эпохальное — включение новых членов в Зал хоккейной славы.
В 2023 году Зал славы пополнился семью лицами. Среди игроков были выбраны знаменитый шведский вратарь Хенрик Лундквист, американец Том Баррассо, канадцы Майк Вернон и Пьер Тарджон, а также четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Каролин Уэллетт, среди функционеров — Кен Хичкок и ныне покойный Пьер Лакруа.
В мире есть два главных Зала хоккейной славы — тот, что инициирован Международной федерацией хоккея (IIHF), и основанный в 1943 году в Торонто. Именно второй считается наиболее престижным. Ежегодно комитет, состоящий из 18 человек, выбирает новых представителей по разным категориям: хоккеистов, хоккеисток, судей и функционеров/менеджеров. При этом хоккеисты и судьи могут быть включены в Зал славы минимум спустя три года после завершения профессиональной карьеры.
Каждый член комитета выдвигает одного кандидата в каждой категории, и по итогам голосования претендент должен получить 75% всех голосов (и не менее десяти голосов) для того, чтобы удостоиться великой чести. Большое внимание уделяется успехам игроков в НХЛ, но этот фактор не является обязательным.
Среди членов Зала хоккейной славы в Торонто числятся 10 представителей советского и российского хоккея. Среди тренеров первым из отечественных легенд в 1974 году был выбран Анатолий Тарасов, среди игроков — Владислав Третьяк в 1989-м. Позднее компанию Третьяку в категории хоккеистов составили Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.
Зубов по сей день остается последним из россиян, кого включили в Зал славы. Произошло это в 2019 году. С тех пор — тишина. В 2023 году от наших легенд на это претендовали великолепные хоккеисты Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар, но комитет предпочел им других кандидатов. Есть предположение, что такое игнорирование россиян не является совпадением. Журналист The Athletic Роб Росси, например, сообщил, что на то имеется своя установка:
Человек, с которым я общался накануне озвучивания итогов голосования, заявил, что включения российских представителей в Зал хоккейной славы в ближайшее время ожидать не стоит, учитывая политику. По его словам, «сейчас проще не выбирать россиян».
Особенно обидно за Александра Могильного. Легенда российского хоккея входит в список главных претендентов на включение в Зал славы вот уже 14 лет, но должного признания и элементарного уважения со стороны членов комиссии он никак не дождется. По какой причине — никто сказать не может.
Могильный засверкал в ЦСКА в компании Павла Буре и Сергея Федорова, стал в составе советской сборной олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также формально открыл россиянам путь в НХЛ. Нет, он не был первым российским хоккеистом в НХЛ, но именно его переезд за океан (хоть и скандальный, но вместе с этим исторический) положил начало новой истории — в том числе великих и легендарных побед россиян в главной хоккейной лиге мира.
Могильный до сих пор входит в сотню лучших бомбардиров в истории НХЛ (1032 очка в 990 матчах) и в число великих снайперов лиги (473 голов). На протяжении 26 лет его 127 баллов в регулярном сезоне-1992/93 были рекордными среди российских хоккеистов, пока в 2019 году это достижение не переписал Никита Кучеров (128). В том же сезоне Могильный забросил аж 76 шайб и первым из россиян стал лучшим снайпером чемпионата, а чуть позднее — первым российским игроком, признанным капитаном клуба НХЛ. В 2000 году Александр Великий к победам на Олимпиаде и чемпионате мира прибавил триумф в Кубке Стэнли, что позволило ему войти в Тройной золотой клуб. И это далеко не все достижения Могильного на разных уровнях. Но в комитете Зала славы, видимо, считают, что этого недостаточно.
Недовольство из-за такой несправедливости не скрывают даже в Северной Америке. Еще полгода назад издание The Athletic составил рейтинг NHL99, в который вошли лучшие хоккеисты в истории НХЛ (начиная с 1967 года) без учета Уэйна Гретцки, и Могильный в нем занял 89-ю позицию. В огромном материале в честь россиянина было уделено особое внимание отсутствию его имени в Зале слава хоккея:
Мы дважды имитировали голосование на включение новый лиц в Зал славы, оба раза выбирая Могильного. Но настоящий комитет не считает его достойным, и нам сложно найти их аргументы. Могильный изменил саму НХЛ, но комитет, возможно, принимает во внимание тот факт, что Алекcандра порой считали тем еще кадром.
Вот и сейчас американцы не церемонились в критике в адрес членов комитета Зала славы. По запросу «Могильный» в североамериканском сегменте интернета и социальных сетей можно обнаружить сотни гневных комментариев из-за того, что россиянин вновь оказался проигнорирован. Журналистов среди них тоже хватило.
Возможно, подобная тенденция когда-нибудь изменится. Но это не точно.
Автор: Андрей Сенченко