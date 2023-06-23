Фетисов: «Могильный давно достоин быть в Зале славы НХЛ. Не знаю, почему его проигнорировали»

На включение в Зал славы НХЛ претендовали Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар.



«Там в совете авторитетные люди собираются, уважаемые. В нем кто-то из наших был, Игорь Ларионов, по-моему. Но я не думаю, что там чистая политика, иначе бы ребята сейчас и в НХЛ не играли, хотя непонятно там многое… Могильный, я думаю, единственный, кто туда не вошел из тех, кто выиграл и Кубок Стэнли, и олимпийские игры и чемпионат мира, да еще как-то забил в НХЛ 76 голов за сезон. Я считаю, что он давно достоин быть в этом Зале и не знаю, почему его проигнорировали.



Во-первых, играет роль рекомендация, во-вторых, там должно быть собрано 75% голосов. Кроме того, с каждым годом попасть туда становится все сложнее, кого-то недовыбрали и героев накапливается все больше. А старых начинают забывать.



Что дает членство в Зале славы? Ничего не дает. Но сам музей огромный. Там разные артефакты, там история хоккея в лицах, постоянно голы крутят, есть большой магазин атрибутики, зал, где проходит церемония под тысячу человек, наверное. Там серьезное это дело. Я надеюсь, что у нас появится когда-нибудь нормальный музей спорта или хоккея…» — приводит слова Фетисова «КП».