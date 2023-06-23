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17:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Катарцы покупают долю у владельца «Вашингтона». Но никакого Мбаппе в клубе Овечкина ждать не стоит

Богачи из Катара думают о политике.

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Источник: Спорт-Экспресс

Любители спорта из Европы и Азии уже давно привыкли к большим деньгам из Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии. Богатые принцы за миллиарды долларов покупают клубы и игроков, чтобы потешить свое эго и быстро построить суперклуб.

Однако спорт Северной Америки до недавних пор с таким не сталкивался.

Что за компания и что она покупает?

Qatar Investment Authority, или Катарское инвестиционное управление — это суверенный инвестиционный фонд страны. То есть средства государства, которые вкладывают в различные инвестиции.

Катар любит вкладываться в спорт. Дочерняя компания QIA Qatar Sports Investments владеет контрольным пакетом акций клуба «ПСЖ», а также приобрела 22 процента акций португальского клуба «Брага».

Теперь компания расширяется и идет на новый рынок. Цель QIA — компания Monumental Sports and Entertainment, основателем которой является Тед Леонсис. Хоккейные болельщики знают его как владельца команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин.

В структуру компании входят три клуба: «Вашингтон Визардс» (НБА), «Кэпиталз» (НХЛ) и «Мистикс» (женская НБА). Плюс стадион Capital One Arena, который является домашней ареной для всех трех клубов, и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington.

Это будет первый случай инвестиций Катара в североамериканский спорт.

Источник: AP 2022

Сколько заплатит и как повлияет на клубы?

QIA предлагает 4,05 миллиарда долларов за 5 процентов акций компании Леонсиса. Сделка официально еще не состоялась, а первые слухи сообщил Associated Press.

НБА изменила правила инвестиций иностранных компаний в конце прошлого года. Теперь фонды смогут владеть не более чем 20 процентами команды, а по информации The Athletic, один фонд от страны может приобрести долю только одного клуба лиги. В общем, НБА одобрила небольшие и пассивные, неконтролирующие инвестиции в свои клубы.

Это подтвердил и директор по коммуникациям НБА Майк Басс в интервью ESPN:

«Правление НБА в настоящее время рассматривает потенциальные инвестиции QIA в Monumental Sports & Entertainment, материнскую компанию “Визардс”, а также в другую спортивную недвижимость. В соответствии с политикой, если она будет одобрена, QIA будет иметь пассивные, миноритарные инвестиции в команду, не участвуя в ее деятельности или принятии решений».

То есть при приобретении акций компании QIA не получит мест в совете директоров и не сможет напрямую влиять на политику организации.

В основном американские СМИ сообщают об этой сделке через баскетбольный клуб. Это один из самых ценных активов организации. Стоимость «Визардс», по данным Forbes, составляет 2,5 миллиарда долларов, а доход команды — 291 миллион.

Источник: AP 2022

Для сравнения, стоимость «Кэпиталз» — 1,2 миллиарда, а доход — 192 миллиона.

В НХЛ, кстати, эту инвестицию уже одобрили. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил об этом Associated Press.

Для Катара это скорее имиджевый ход. Об этом говорит и доктор Йоав Дубинский, преподаватель спортивного бизнеса в бизнес-колледже, который дал комментарий ESPN: «Часть этой стратегии включает покупку, спонсирование или покупку акций международных спортивных организаций на западных рынках, особенно в центральных городах. С политической точки зрения это означает дальнейшую легитимацию Катара в качестве делового партнера на Западе, в том числе в центре американской политики».

Так что, в отличие от европейского футбола, никаких серьезных изменений после такой сделки ни для «Визардс», ни для «Кэпиталз» не произойдет. Команде Александра Овечкина и дальше придется справляться с проблемами самостоятельно.

Автор: Сергей Ревенко

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