Обладатель Кубка Стэнли, друг Овечкина и вратари сборной. Российские звезды НХЛ, которые стали свободными агентами

1 июля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) открывается рынок свободных агентов. На данный момент без контрактов остаются сразу несколько российских звезд. «Ведомости. Спорт» рассказывает о карьерных перспективных каждого из них.

Дмитрий Орлов, 31 год, защитник

После обмена из «Вашингтона» в «Бостон» Дмитрий Орлов доказал, что является защитником топ-класса. Россиянин еще может заслужить приглашения от большой команды

Орлов возглавляет рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии портала Daily Faceoff. В феврале нынешнего года после 11 сезонов в «Вашингтон Кэпиталз» близкого друга Александра Овечкина обменяли в «Бостон Брюинз» — столичный коллектив взял курс на омоложение состава.

Новая команда Орлова выиграла регулярный чемпионат, считалась фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли, но вылетела уже в первом раунде, уступив будущему финалисту «Флориде Пантерз» (3−4). Дмитрий свой класс подтвердил: за 23 матча в «регулярке» набрал 17 (4+13) очков, а в плей-офф на его счету — восемь ассистов за семь встреч.

Тем не менее, в «Бостоне» остаться Орлову, видимо, не суждено. У клуба всего $5 млн под потолком зарплат, при этом несколько лидеров ждут новых контрактов — это и капитан Патрис Бержерон, и важные форварды Давид Крейчи и Тайлер Бертуцци.

По мнению экспертов из AFP Analytics, Орлов вправе претендовать на пятилетний контракт с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) в $6,25 млн. The Athletic считает, что россиянин мог бы заиграть в первой паре в «Торонто Мэйпл Лифс».

Иван Барбашев, 27 лет, форвард

Иван Барбашев — одно из главных открытий минувшего сезона НХЛ. Без него «Вегас» не взял бы Кубок Стэнли

Барбашев стал главной российской звездой минувшего плей-офф. В составе «Вегас Голден Найтс» нападающий взял второй Кубок Стэнли в карьере, продемонстрировав не только любовь к силовой игре, но и результативность. С 18 (7+11) очками Иван вошел в топ-5 лучших бомбардиров команды, по числу силовых (64) занял второе место.

После выдающегося выступления в плей-офф за Барбашевым выстроилась очередь. Проблема — в запросах игрока. Форвард хочет как минимум двукратного повышения своей скромной зарплаты ($2,25 млн в год), «Голден Найтс» такие аппетиты удовлетворить не могут.

Едва ли не единственный вариант для «Вегаса» сохранить россиянина — расстаться с ведущим защитником Алеком Мартинесом. 35-летний ветеран получает $5,25 млн, у него всего один сезон по контракту, но свои деньги он отрабатывает сполна — в «регулярке» Алек выбил феноменальные «+30», оказавшись лучшим игроком «Вегаса» по показателю полезности. Выбор между Барбашевым и Мартинесом будет крайне сложным.

Владимир Тарасенко, 31 год, форвард

Владимир Тарасенко не оправдал надежд после обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс». Россиянин готов остаться в Нью-Йорке. Но тогда ему придется пойти на серьезные уступки по зарплате

На протяжении 10 лет Тарасенко был лидером «Сент-Луис Блюз», но в последние годы и клуб, и форвард почувствовали необходимость перемен. В феврале обладателя Кубка Стэнли обменяли в «Рейнджерс».

На бумаге ньюйоркцы собрали едва ли не сильнейшую атакующую линию в НХЛ — помимо Тарасенко, нападение представляли Артемий Панарин, Патрик Кейн, Мика Зибанежад, Крис Крайдер. Ожидания от этой компании были большие, но «Рейнджерс» вылетели уже в первом раунде плей-офф от «Нью-Джерси Дэвилз» (3−4).

Тарасенко впервые с сезона 2013/14 провел в «регулярке» больше 60 матчей (наконец удалось избежать травм), но забросил за две команды всего лишь 18 шайб.

После окончания сезона Владимир признавался, что хотел бы остаться в Нью-Йорке. Однако в таком случае ему придется серьезно потерять в зарплате (сейчас его кэпхит равняется $7,5 млн). Готов ли россиянин пойти на это — большой вопрос, ведь следующий контракт почти наверняка станет последним крупным соглашением в его карьере.

Несмотря на посредственный прошлый сезон, в НХЛ у Владимира по-прежнему репутация элитного форварда. Инсайдеры считают, что нападающего может попробовать подписать «Эдмонтон Ойлерз». Также к россиянину прицениваются «Вашингтон» и «Питтсбург Пингвинз».

Евгений Дадонов, 34 года, форвард

Евгений Дадонов пережил расцвет после обмена в «Даллас»

У воспитанника челябинского «Трактора» заканчивается пятилетний контракт на $15 млн, подписанный в 2020-м еще с «Оттавой». Интересно, что за «Сенаторз» Дадонов провел в итоге лишь один сезон. После чего сменил три команды.

Минувший чемпионат Евгений начинал в «Монреаль Канадиенс». Дела шли настолько плохо (всего четыре гола в 50 матчах), что казалось, летом нападающий точно покинет Северную Америку.

Но обмен в «Даллас Старз» встряхнул Дадонова. В команде из Техаса хоккеист не стал первой скрипкой, но выбил крепкие 15 (3+12) очков в 23 встречах «регулярки» и 10 (4+6) баллов в 16 матчах плей-офф. Если бы не травма колена и пропуск последних игр серии против «Вегаса» (2−4), возможно, эта статистика была бы еще лучше.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл уже заявил о планах оставить Дадонова в команде. Журналист Брайан Ри отмечает, что россиянину тоже все нравится в «Старз». У сторон еще есть неделя, чтобы договориться о контракте до открытия рынка.

Клим Костин, 24 года. форвард

Клим Костин выступает в североамериканских лигах с 18 лет, но закрепиться в первых звеньях клуба НХЛ у него пока не получилось

Прошлый сезон Костин отыграл очень нестабильно. В регулярном чемпионате выдал лучшие показатели в карьере — пусть 21 (11+10) очко в 57 встречах и не слишком впечатляет. Одно время Клима даже ставили в тройку с Коннором Макдэвидом, но все-таки большую часть времени он провел в нижних звеньях.

По текущему контракту, заключенному еще с «Сент-Луисом», Костин получал минимальную ставку в НХЛ — $750 000. Журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн в колонке для The Athletic уверен, что по новому соглашению форвард может рассчитывать на двукратное увеличение оклада.

Есть у Костина и вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) — там правами на него владеет «Авангард». Агент хоккеиста Александр Черных в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что в Омске с удовольствием примут Клима, но пока игроку хочется реализовать себя в НХЛ.

Илья Самсонов, 26 лет, вратарь

В Илью Самсонова не поверили в «Вашингтоне», теперь он намерен закрепиться в «Торонто»

Прошлым летом «Вашингтон» решил не делать квалификационное предложение голкиперу, и он перебрался в «Торонто». В этом клубе вратарю сборной России прочили роль второго номера после Мэтта Мюррея. Но канадец ожидаемо пропускал много матчей из-за травм, и в итоге Самсонов воспользовался своим шансом.

Именно благодаря блестящему выступлению уроженца Магнитогорска «Торонто» впервые за 19 лет вышел во второй раунд плей-офф, победив одного из лидеров чемпионата последних лет «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В серии с «Флоридой» сказка «Мэйпл Лифс» закончилась (1−4). Одной из причин того, почему канадская команда не оказала должного сопротивления, стала травма шеи Самсонова, полученная в третьем матче.

«Торонто» и Самсонов публично заявляют о желании продлить соглашение, но и в этом случае все упирается в деньги. Россиянин явно намерен повысить свою зарплату в $1,8 млн, тогда как клубу нужно перезаключить соглашения как минимум с пятью-шестью полевыми хоккеистами, а под потолком всего $14 млн.

Возможно, Илье придется вернуться в США.

Семен Варламов, 35 лет, вратарь

Карьера Семена Варламова в НХЛ на излете. Он выступает в главной хоккейной лиге уже 15 лет, но так и не смог завоевать Кубок Стэнли

Чемпион мира-2012 в составе сборной России выступает за «Айлендерс» уже четыре года. В прошлом сезоне Варламов окончательно проиграл конкуренцию соотечественнику Илье Сорокину.

В регулярном чемпионате воспитанник ярославского «Локомотива» провел всего 23 матча. Семен со скамейки наблюдал, как ньюйоркцы уступают «Каролине Харрикейнз» (2−4) в первом раунде плей-офф.

35-летнего голкипера его нынешний статус устраивает, он готов продлить соглашение с «Айлендерс». «Я хочу остаться. Ничего не изменилось. У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды. Я хочу быть ее частью», — сказал Варламов в мае порталу Eyes On Isles.

Не против сохранить вратаря и руководство клуба во главе с генменеджером Лу Ламорелло. Однако россиянина, скорее всего, попросят пойти на сокращение зарплаты в $4 млн. Не факт, что Семен согласится на такие условия. Тем более, как пишет портал The Hockey Writers, в нем могут быть заинтересованы «Питтсбург» и «Оттава».