Двоих россиян включили в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ

19-е место в рейтинге занял Сергей Федоров. В 1989 году «Детройт Ред Уингс» выбрал его на драфте в четвертом раунде под общим 74-м номером. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

На 13-й строчке расположился Павел Дацюк, выбранный «Детройтом» в 1998 году в шестом раунде под общим 171-м номером. В составе клуба россиянин дважды брал Кубок Стэнли.