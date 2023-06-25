Стало известно о возможном переезде «Вашингтона» с Овечкиным в другой штат
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» может переехать в другой штат. Об этом стало известно The Washington Post.
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» может переехать в другой штат. Об этом стало известно The Washington Post.
Как сообщает источник, владелец команды компания Monumental Sports & Entertainment ведет переговоры с властями штата Вирджиния. Отмечается, что в Северную Вирджинию могут переехать как хоккейная, так и баскетбольные команды «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс», также принадлежащие холдингу.
За «Вашингтон» играют три российских хоккеиста. В составе команды выступают защитник Александр Алексеев, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который является капитаном.
В сезоне-2022/2023 столичный клуб не смог выйти в плей-офф НХЛ. Команда не сыграла на этой стадии турнира впервые с 2014 года.