Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возможном переезде «Вашингтона» с Овечкиным в другой штат

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» может переехать в другой штат. Об этом стало известно The Washington Post.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает источник, владелец команды компания Monumental Sports & Entertainment ведет переговоры с властями штата Вирджиния. Отмечается, что в Северную Вирджинию могут переехать как хоккейная, так и баскетбольные команды «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс», также принадлежащие холдингу.

За «Вашингтон» играют три российских хоккеиста. В составе команды выступают защитник Александр Алексеев, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который является капитаном.

В сезоне-2022/2023 столичный клуб не смог выйти в плей-офф НХЛ. Команда не сыграла на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Марио Фернандес вернется в Россию
Канадский игрок КХЛ рассказал об удивившей его в России традиции
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь