Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
06:48 (мск), источник: Life.ru

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид в третий раз в карьере выиграл «Харт Трофи»

Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего регулярного чемпионата, назвав лучших игроков.

Наверх
Источник: AP 2022

Обладателем приза «Харт Трофи», который вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды, стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Это третья победа в номинации для канадца (2017, 2021, 2023).

На счету Макдэвида 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 играх. Он стал первым за 28 лет игроком после Марио Лемье, набравшим 150+ очков в сезоне. Тогда Лемье в «Питтсбурге» набрал 161 очко в 70 играх.

Также канадец получил «Тед Линдсей Эворд» как самый выдающийся игрок регулярного чемпионата по версии членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).

Лучшим защитником сезона стал Эрик Карлссон из «Сан-Хосе». Он завоевал «Джеймс Норрис Трофи».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные встревожены неестественным смещением земной оси
Психолог перечислил 5 ситуаций, когда женщина выносит мозг мужчине, сама т
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь