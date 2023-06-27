Капитан «Эдмонтона» Макдэвид в третий раз в карьере выиграл «Харт Трофи»

Обладателем приза «Харт Трофи», который вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды, стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Это третья победа в номинации для канадца (2017, 2021, 2023).

На счету Макдэвида 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 играх. Он стал первым за 28 лет игроком после Марио Лемье, набравшим 150+ очков в сезоне. Тогда Лемье в «Питтсбурге» набрал 161 очко в 70 играх.

Также канадец получил «Тед Линдсей Эворд» как самый выдающийся игрок регулярного чемпионата по версии членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).