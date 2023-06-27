Капитан «Эдмонтона» Макдэвид в третий раз в карьере выиграл «Харт Трофи»
Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего регулярного чемпионата, назвав лучших игроков.
Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего регулярного чемпионата, назвав лучших игроков.
Обладателем приза «Харт Трофи», который вручается хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды, стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Это третья победа в номинации для канадца (2017, 2021, 2023).
На счету Макдэвида 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 играх. Он стал первым за 28 лет игроком после Марио Лемье, набравшим 150+ очков в сезоне. Тогда Лемье в «Питтсбурге» набрал 161 очко в 70 играх.
Также канадец получил «Тед Линдсей Эворд» как самый выдающийся игрок регулярного чемпионата по версии членов профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).
Лучшим защитником сезона стал Эрик Карлссон из «Сан-Хосе». Он завоевал «Джеймс Норрис Трофи».