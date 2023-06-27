Америка оставила русского вратаря без престижного приза. Предсказуемо?

В Нэшвилле состоялась церемония вручения индивидуальных наград по итогам прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги.

Например, свои очередные призы «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» получил Коннор Макдэвид, продолжающий кошмарить всю лигу своей результативностью в регулярных чемпионатах, а Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз» обновил собственный же рекорд и шестой раз в карьере был признан лучшим форвардом оборонительного плана. Приз «Селки Трофи», который из россиян за всю историю лиги удалось завоевать только Сергею Федорову и Павлу Дацюку, пора уже переименовывать в честь капитана «Брюинз».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6bfe7fc6f3903497&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456252464&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Но основной взгляд российских хоккейных болельщиков был направлен на другую позицию. Среди хоккеистов из России на награду претендовал только один Илья Сорокин — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» вошел в список финалистов на престижный приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Увы, победу в этой номинации Илье добыть не удалось.

По итогам голосования между генеральными менеджерами клубов НХЛ, которые и определяют лучшего голкипера сезона, Сорокин занял второе место. Россиянин набрал 70 очков: руководители трех клубов лиги поставили Илью на первую строчку, 17 генменеджеров отдали ему второе место, еще четверо — третье. Победу ожидаемо одержал Линус Улльмарк. Шведский голкипер «Бостон Брюинз» считался главным фаворитом в борьбе за «Везину»-2023 и набрал аж 127 очков. Отрыв сумасшедший.

Итог голосования был предсказуемым. Даже сам Сорокин был уверен, что «Везину» получит не он, а Улльмарк:

«Что ощущаю от попадания в тройку финалистов на “Везину”? Да ни фига. Конечно, приятно. Узнал об этом в интернете. Игорь Шестеркин, по-моему, мне отправил ссылку. Говорит: “Ну ты точно не выиграешь”. Шучу, не было такого. Как реалист могу сказать, что в процентном соотношении 20 на 80. 20 — наши шансы с Коннором Хеллебайком, 80 — на Улльмарка». Илья Сорокин Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс"

Илья Сорокин на церемонии в Нэшвилле

Хеллейбайк в итоге расположился на третьей строчке (32 очка), а в восьмерку лучших из россиян также вошли Андрей Василевский (6-е место, 5 очков), Александр Георгиев (7-е место, 3 очка) и Игорь Шестеркин (8-е место, 2 очка).

Справедливы ли итоги? Конечно, да. Можно ли к ним придраться? Без проблем. Несмотря на то, что победа Улльмарка была предсказуемой, определенные споры в отношении «Везины» и ее обладателя в этом году все-таки велись. Например, по какому принципу признавать вратаря лучшим в чемпионате: по результатам его команды или по его личной характеристике?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BmtC59gCVh4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом случае преимуществ Улльмарка было неоспоримым. Его «Бостон» провел феноменальный сезон, став абсолютно лучшим клубом «регулярки» и установив ряд исторических рекордов НХЛ. Сам Линус в 49 сыгранных матчах (48 — в старте) принес своей команде 40 побед, оформив два шатаута, и отразил в общей сложности 93,8% бросков, пропустив в среднем 1,89 шайбы.

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По числу побед Улльмарк наравне с россиянином Александром Георгиевым из «Колорадо Эвеланш» стал лучшим в чемпионате, по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности среди вратарей, сыгравших не менее 40 матчей, швед уверенно лидирует. Все сухие цифры говорят о том, что Улльмарк — лучший голкипер сезона, потому и «Везина» досталась именно ему.

С другой стороны, оппоненты этой мысли справедливо указывают на влияние Улльмарка на успехи «Брюинз». «Бостон» был чрезвычайно мощным в минувшем регулярном сезоне, и вратарю фактически не приходилось проявлять себя во всей красе. Линус действовал надежно, не подводил коллектив, даже голом отметился, но по сравнению с Сорокиным и Хеллебайком швед не был столь же значимым для «Бостона», как его главные соперники по «Везине» для «Айлендерс» и «Джетс» соответственно.

Это отмечали и в НХЛ. Накануне церемонии награждения официальный сайт лиги опубликовал серию заметок с рассуждениями своих авторов и представителей редакторского отдела, и в вопросе о том, кто же заслуживает стать обладателем «Везины», главный редактор сайта Билл Прайс высказался в пользу Сорокина:

«Выбрать Улльмарка — встать на простой путь. Я не буду удивлен его победе. Но Сорокин очень много значил для “Айлендерс” и, несомненно, был лучшим игроком “островитян” в этом сезоне. Он добыл 31 победу, пропустил в среднем 2,34 шайбы и отразил 92,4% броска, а также стал лучшим в НХЛ по числу шатаутов (6). И ему пришлось работать ради таких цифр. Нередко он совершал по 40 сейвов за игру. Илья — главная причина, по которой “Айлс” смогли получить место в плей-офф НХЛ. Просто вдумайтесь: 1 февраля “островитяне” шли десятыми на Востоке за 30 матчей до конца чемпионата. Сорокин с того дня провел в старте 24 игр и на том отрезке был лучшим среди вратарей лиги по проценту отраженных бросков. “Айлендерс” нужно было только побеждать, что они и делали благодаря Сорокину».

Но генменеджеры лиги пошли, как отметил Прайс, по простому пути, и в этом нет ничего плохого. Было бы странно, поступи они иначе. За Сорокина же стоит только порадоваться. Илья заметно прогрессировал в минувшем сезоне и показал готовность развиваться дальше. «Айлендерс» очень повезло с вратарем, и благодаря Илье «островитяне» могут рассчитывать на место в плей-офф и в следующем сезоне. Однако вместе с этим боссам «Айлс» придется поломать голову, размышляя о том, как сохранить россиянина в клубе.

По окончании сезона-2023/24 контракт Сорокина с кэпхитом 4 миллиона долларов подойдет к концу. Очевидно, что российский голкипер будет претендовать на куда более солидное соглашение — как по зарплате, так и по сроку. И отсутствие «Везины» в этом году на ситуацию едва ли повлияет.