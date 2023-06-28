Дадонов подписал двухлетний контракт с «Далласом» на 4,5 миллиона долларов

34-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с зарплатой в 2,25 миллиона долларов в год.

26 февраля Дадонов перебрался из «Монреаля» в «Даллас». В сезоне-2022/23 он набрал 33 (7+26) очка в 73 играх, из которых за «Старз» — 15 (3+12) очков в 23 матчах регулярки. В плей-офф на его счету 10 (4+6) очков в 16 матчах.