Вдохновлялся Кросби, забивал больше Макдэвида. На кого похож главный талант поколения?

Игрок поколения. Хоккеист, который изменит всю франшизу. Будущее наследие лиги. Все это знакомые фразы, которые говорят примерно каждые 5−6 лет перед драфтом про одного яркого талантливого парня.

В 2005 году это был Сидни Кросби, выигравший три Кубка Стэнли на сегодняшний день. В 2015-м — Коннор Макдэвид, который до главного трофея пока не добрался, но регулярно забирает пачку личных наград и шесть сезонов из восьми набирал больше 100 очков в регулярном чемпионате.

В 2023-м таким игроком стал Коннор Бедард. И восторженные отзывы он заслужил делом.

Чем так хорош Бедард?

Если бы меня попросили одним словом описать Коннора, я бы сказал: профессионал. Талант — это здорово, но просто вспомните, сколько талантливых игроков загубили себе карьеру из-за скверного характера, лени или иных причин. Профессионализм в таком юном возрасте — одна из главных черт, на которых можно будет построить крутую карьеру в НХЛ.

Бедард — как раз из таких. На одном голом таланте далеко не уехать, нужно работать и развиваться. Вы это и так знаете. В драфтовый сезон Коннор индивидуально занимался с тренером по броскам, чтобы отточить и так невероятный кистевой.

А еще парень занялся физической подготовкой. Буквально набрал массы и прилично накачался, но настолько, чтобы не повредить своей фирменной маневренности и скорости.

Коннор хорош во всем: он быстрый, с шикарным броском, идеально видит площадку, а теперь еще и крепкий настолько, чтобы его было трудно выбрасывать с пятака или одним касанием бросать на борт. Бедард разнообразен в атаке. Он без проблем улетит от нескольких игроков соперника, буквально просочится между ними по пути к воротам. Незаменим при розыгрыше шайбы в чужой зоне, да и бросить может вообще из любой позиции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ddad17b70a742add&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456251227&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное, что говорят эксперты про его бросок: ты никогда не понимаешь, куда он действительно хочет бросить. Так здорово он его маскирует.

Коннора можно назвать продюсером атак своих команд. Он задает видение и контролирует все, находясь на площадке. Это было заметно на последнем молодежном чемпионате мира, который проходил в Канаде. Из главных минусов, о которых нельзя не сказать: мы не видели его игры против взрослых, поэтому все восторги основаны исключительно на молодежном и юниором уровнях.

Когда мы говорим «профессионал» о канадском или американском хоккеисте, то в первую очередь вспоминаем довольно сухих на эмоции и действия Кросби и Макдэвида, которые действительно лишний раз ничего не скажут и любят отвечать шаблонными фразами. Возможно, юный Коннор научится этому позже, а пока у него вполне неплохо получается подкалывать бывших игроков в прямом эфире.

Чем Бедард похож на Кросби или Макдэвида?

Коннор об игроке, которым он вдохновлялся: «Это всегда был Кросби. То, что он творил на льду, говорит само за себя. Но для меня было важным увидеть, как он ведет себя вне льда. Какой он в обществе, во время интервью. Как он справляется со всем вниманием и давлением».

Когда Сидни дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбурга», юному Бедарду было всего три месяца. Так что действительно можно сказать: вырос на карьере Кросби.

Всех трех этих игроков объединяет главное: они реально смогли справиться с давлением, которое на них оказывалось. Первые сообщения о невероятном таланте по имени Коннор Бедард появились, когда парню было лет 12. С тех пор он даже поиграл в системе молодежных команд шведского клуба «ХВ-71» (где был сильно младше своих одноклубников и соперников), а затем получил специальный допуск в лигу WHL, чтобы играть вместе с молодыми хоккеистами в 15 лет, и всем доказал, что это было не просто так.

Статистика игроков в преддрафтовый сезон Игрок Команда/Лига Матчи Голы Передачи Очки Сидни Кросби «Римуски», QMJHL 62 66 102 168 Коннор Бедард «Реджайна», WHL 57 71 72 143 Коннор Макдэвид «Эри», OHL 47 44 76 120

Все трое — ведущие игроки своих команд в преддрафтовый год. Все набирали много очков, но здесь Бедард немного выделяется: он забросил больше шайб, чем остальные. Что неудивительно при сочетании такого броска и скорости рывков.

Разница между ними проявилась только в результатах плей-офф. Да, будущий игрок «Чикаго» набрал 20 (10+10) очков в семи встречах, однако его «Реджайна» вылетела уже в первом раунде. Сказалось отсутствие партнеров высокого уровня в команде. Кроме Коннора, поддерживать высокий уровень было некому. Кросби вывел «Римуски» в финал Мемориального кубка и набрал 31 (14+17) балл за 13 игр (но его команда тоже проиграла). Макдэвид дошел до финала и уступил, а еще набрал невероятные 49 (21+28) очков за 20 матчей плей-офф.

Объединяет их еще и то, что, помимо звания «талантов поколения», было достаточно скептиков по поводу их игры на взрослом уровне. Особенно болельщики ярко помнят драфт2015 года, когда Макдэвида называли чемпионом среди детей с аргументом, что «в НХЛ ему так играть не дадут». В итоге спустя восемь лет никто так и не понял, как его остановить (а вот «Эдмонтон» останавливать у всех хорошо получается).

Но давайте скажем еще о таком: Макдэвид играл в команде рядом с таким игроками, как Дилан Строум (129 очков, больше, чем у самого Макди в сезоне-2014/15) и Алекс Дебринкэт. Оба стали основными в НХЛ, а Алекс так вообще почти элитный снайпер. А вот ситуация у Кросби и Бедарда чуть ближе — оба играли в командах без молодых звезд, то есть приходилось только на своих плечах тащить клуб к победам.

Коннор Бедард | Источник: Спорт-Экспресс

Чтобы понять весь уровень крутости Кросби в сезоне-2004/05, достаточно сказать, что он единственный игрок «Римуски», кто задержался в НХЛ надолго. У Бедарда ситуация чуть лучше, но звездных партнеров все еще не было. Так что это отличная подготовка к ближайшим тяжелым годам в НХЛ.

Коннор Бедард — игрок, талант которого не должен подвергаться сомнениям. Возможно, он не будет «разрывать» лигу с первых матчей, как это делали Кросби и Макдэвид, но свой высокий уровень он покажет даже в такой слабой команде, как нынешний «Чикаго».