Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Почему Матвей только седьмой

Седьмой выбор для «Филадельфии» — почти магический. В последний раз под ним клуб выбирал в 2015 году, и тогда в команду перебрался защитник Иван Проворов, на которого также возлагались большие надежды. В начале июня россиянина обменяли в «Коламбус».

Теперь под седьмым номером клуб из Пенсильвании вновь ставит на русского: Матвей Мичков, несмотря на все слухи, станет важной частью перестраивающейся команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8fffe83e582ed4e2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239065&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но почему россиянин ушел только седьмым? Прямо на этот вопрос не ответит ни один клуб, выбиравший после «Чикаго». По таланту Матвей — второй после Коннора Бедарда на этом драфте. Однако «Анахайму» и «Коламбусу» нужнее были центрфорварды, а клубы вроде «Сан-Хосе», «Монреаля» и «Аризоны», кажется, просто побоялись выбирать именно Мичкова.

Читайте также «Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ

Во-первых, многих отпугивает контракт со СКА, рассчитанный до конца сезона-2025/26. Во-вторых, непростой характер игрока. Мичкова описывают как «некомандного игрока». Плюс появились слухи о том, что игрок отказывался от интервью с представителями некоторых клубов.

Интересно и то, что на высокий выбор Матвея «Филадельфией» не повлияла ни история с вратарем Иваном Федотовым, призванным в армию, ни провальная карьера 22-го выбора драфта-2016 Германа Рубцова, который вообще не закрепился в системе «Флайерз».

Мичков радует фанатов, не выходя на лед

«Я очень рад стать частью этого клуба. Это та команда, за которую я хотел играть. Сейчас для меня важно выполнить цель, которую поставил передо мной мой отец: выиграть Кубок Стэнли», — скажет Матвей журналистам после выбора.

Читайте также Симашев сенсационно стал лучшим россиянином на драфте НХЛ-2023

А потом выдаст главную цитату. У него спросили, насколько он рад тому, что станет частью перестройки клуба, после чего Мичков подвинулся к микрофону и выдал: «Думаю, это означает, что мы начнем побеждать, когда я приеду».

Болельщики «Флайерз» пускают слюни от счастья в социальных сетях и не верят такой удаче.

Интересно, что означает фраза Матвея «надеюсь уже в скором времени начать за них играть»? Договорится ли он со СКА о досрочном расторжении контракта, как ранее это сделал Иван Мирошниченко с «Авангардом»? Пока все это выглядит как простой набор дежурных фраз, чтобы порадовать фанатов.

Потенциальные партнеры

Прямо сейчас сложно сказать, на каком подборе молодых талантов будет строиться будущая «Филадельфия». Конечно, Мичков — главный проспект системы.

Вторая молодая звезда «Флайерз» на данный момент — это форвард Каттер Готье, который готовится к своему второму сезону в студенческой лиге NCAA. Американец уже играл на взрослом уровне: съездил на чемпионат мира и здорово себя там проявил, забросив 7 шайб и набрав 9 очков в 10 матчах.

Пока у «Филадельфии» нет молодого яркого центра, но вероятная связка Готье — Мичков может наделать шума в НХЛ.

Сомневаться в том, что Матвею найдут место в основе, когда бы он ни приехал в НХЛ, не стоит. Похожая ситуация была у «Нью-Джерси» и Джека Хьюза, который тяжело начинал свой первый сезон в лиге. Россиянин для «Флайерз» — рисковый, но потенциально окупаемый победами выбор. Генеральный менеджер Дэнни Бриер только начинает свою работу в клубе и уже отметился крупным обменом Проворова. Было понятно, что он способен на рискованные шаги, однако на первом же драфте можно было бы ожидать и более безопасные выборы. Например, универсальный форвард Райан Леонард, который восьмым ушел в «Вашингтон».

Читайте также Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Мичков и Готье — самые высокие выборы «Филадельфии» на драфте с 2017 года, когда «Флайерз» взяли Нолана Патрика, а тот из-за травм так и не смог стать основным сначала у «Летчиков», а затем и в «Вегасе».

Когда бы Матвей ни приехал в клуб, он всегда будет на первых ролях и останется самым обсуждаемым персонажем «Флайерз». Других молодых талантов подобного уровня в «Филадельфии» пока нет.

Под 22-м номером клуб выбрал крепкого защитника Оливера Бонка. Его отец — Радек — провел 969 матчей в НХЛ за «Оттаву» и «Нэшвилл», так что парень получит хорошую моральную подготовку перед дебютом в лиге.

Однако такое решение немного странное, с учетом того, что у «Флайерз» в системе толком нет перспективных центров.

Что представляет собой «Филадельфия» сейчас?

Клуб находится в стадии резкой перестройки. Планируются обмены всех лучших игроков. На очереди, согласно слухам и инсайдам, форварды Трэвис Конекны (выбирался на одном драфте с Проворовым), Скотт Лоутон, защитник Трэвис Санхейм и вратарь Картер Харт. Изначально сообщалось, что за этих хоккеистов клуб постарается выручить не просто хотя бы еще один выбор в первом раунде-2023, а в первой половине. Однако этого сделать не удалось.

Приоритет «Филадельфии» не только в накоплении драфт-пиков. По возможности, конечно, клуб хотел бы получить и более-менее готовых к НХЛ молодых хоккеистов. Поэтому о том, с какими партнерами будет играть Матвей во «Флайерз» через пару-тройку лет, можно будет сказать уже ближе к началу сезона.

«Флайерз» не попадают в плей-офф три года подряд, а теперь тем более не планируют бороться за Кубок Стэнли в ближайшие сезоны. Так что можно с уверенностью сказать: Мичкову пока торопиться некуда.