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11:00 (мск), источник: Sport24

Этот большой русский талант устроил суперсенсацию в Америке! Кто такой Симашев, которого ждут в худшем клубе США

Парня ростом 194 сантиметра выбрали раньше гения Мичкова.

Аризона
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Источник: NHL.com

Первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги-2023 закончился большой русской сенсацией. Пока все ждали, под каким номером и в какой клуб отправится самый талантливый юниор нашей страны Матвей Мичков, его неожиданно опередил защитник Дмитрий Симашев. Хоккеиста системы ярославского «Локомотива» шестым выбрала «Аризона», Мичков следом отправился в «Филадельфию».

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Симашева, сделал вид, что сенсации не случилось:

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта.

Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счет этого он был сегодня вознагражден. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция».

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Сам игрок обороны рассказал, что его контракт с «Локомотивом» будет действовать еще два года, но он будет рад возможности сыграть за «Койотис» как можно скорее. 18-летний россиянин планирует посетить Аризону после драфта, но не сможет участвовать в тренировочном лагере из-за контрактных обязательств перед ярославским клубом.

***

Вы удивитесь, но высокий выбор Дмитрия Симашева можно было предсказать еще до драфта, защитник вызывал неподдельный интерес у специалистов.

Леворукий габаритный оборонец (194 см, 91 кг) провел 18 матчей в минувшем сезоне КХЛ за ярославский «Локомотив». В его игре выделялись физика, готовность идти в силовую борьбу и использование своей скорости, чтобы быстро сблизиться с соперником. И хотя в атакующих действиях ему не помешает прибавить, Дмитрий будет готов в будущем сделать что-то, из-за чего все удивленно поднимут брови. Ну, а главным претендентом на него считался «Ванкувер».

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«У тех русских, кто профессионально играет на родине, есть контрактные обязательства в КХЛ, и получение их услуг в НХЛ часто более липкое, чем рулон хоккейной ленты. Контракт Симашева действует до сезона-2024/25 КХЛ. Если “Кэнакс” сохранят свой выбор под номером 11, а такие защитники, как Аксель Сандин-Пелликк и Дэвид Рейнбахер будут недоступны, то есть смысл подумать о Симашеве», — считал обозреватель Vancouver Sun Бен Кузьма.

«С моей точки зрения, Симашев — лучший защитник на драфте. Его потенциал — это вторая пара, номер три в команде. Считаю, что его потенциал — это 35−40 очков за сезон в свои лучшие карьерные годы, то есть с 24 до 30 лет. Лично я не против рискнуть с русским. Я не против подождать, потому что ждать в любом случае придется. Каждому тренеры нужны рослые, габаритные защитники. Если Симашев будет доступен к 11-му выбору, “Ванкувер” может его взять. Но нужно исходить из потребностей», — отмечал скаут НХЛ Шейн Мэллой.

Его слова про габаритных игроков обороны подтверждал и главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет. Он восторгался большой обороной «Вегаса», ставя гигантов-защитников «Голден Найтс» в пример.

«Они ведут шайбу и просто прыгают в игру. “Вегас” — один из моих фаворитов именно поэтому», — говорил тренер.

За 18 матчей в КХЛ Симашев не набрал очков, но был результативен в МХЛ (1 гол, 9 передач в 29 матчах).

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«Хорошо скоординированный игрок, один из лучших по катанию в своем возрасте. Очень редко можно увидеть такое телосложение и такую эффективность. Что интересно, так это неиспользованный двусторонний потенциал. Как он катается и использует всю длину клюшки! Всем нужны крупные защитники, которые в первую очередь думают о силовой игре. Но дело не только в том, чтобы бить. Диапазон и универсальность важны везде и всегда», — говорит Джейсон Букала, аналитик Sportsnet и бывший директор НХЛ по любительскому скаутингу.

«Если вы дадите ему время и повысите уровень его техники, вы можете получить элитного двустороннего защитника», — считает Брэд Аллен, директор по скаутингу Hockey Prospects Radio. Он сравнивает Симашева с защитником «Рейнджерс» К’Андре Миллером.

В итоге Дмитрий отправился в безговорочно худшую команду НХЛ последних лет — «Аризону». Следом «Койотис» выбрали еще одного игрока из Ярославля — Даниила Бута. Кажется, поднимать хоккей в американской пустыне решили силами русских.

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