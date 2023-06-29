Америка оценила мощь русского чемпиона. Барбашева одарили миллионами

Едва «Вегас Голден Найтс» насладился первыми минутами исторического триумфа после яркой победы в финале Кубка Стэнли, как боссам «рыцарей» пришлось начать решать головоломку над формированием состава команды на следующий сезон. По окончании этого соревновательного года ряд значимых хоккеистов «Вегаса» выходили на рынок свободных агентов в связи с истечением срока своих контрактов. Среди них был и Иван Барбашев.

Российский нападающий попал в стан «Голден Найтс» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Сент-Луис Блюз» и очень быстро освоился в штате Невада. В местном клубе Барбашев моментально стал своим и был полезен во всех сочетаниях. В самый разгар битвы за Кубок Стэнли Иван дошел до первой тройки нападения «Голден Найтс» и внес огромный вклад в чемпионство «Вегаса». Для франшизы, существующей в НХЛ с 2017 года, этот Кубок Стэнли стал первым в истории, для россиянина — вторым.

Сохранить крайне полезного форварда, который эффективен в созидании, результативности, силовой борьбе и в обороне, было приоритетной задачей «рыцарей». Но она же была практически невыполнимой из-за отсутствия у клуба достаточного места под потолком зарплат.

В связи с этим некоторые СМИ — как российские, так и североамериканские — принялись утверждать, что Барбашев на фоне серьезного подъема и повышения своей цены дождется 1 июля для выхода на рынок свободных агентов и получения сочных предложений если не от «Вегаса», то от других клубов НХЛ. А спрос на Ивана был высоким, и некоторые команды были готовы утолить его финансовые аппетиты. Впрочем, необходимости в этом не было — «Голден Найтс» нашли способ продолжить сотрудничество с русской звездой и подписали с Барбашев новый контракт сроком на пять лет и кэпхитом в размере пяти миллионов долларов.

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Как утверждает портал CapFriendly, кэпхит на каждый из пяти лет контракта станет одинаковым, однако реальная зарплата (до вычета налогов) будет разниться. Так, в первый год нового соглашения Барбашев получит 3 миллиона долларов зарплаты и еще 4 миллиона — в виде подписного бонуса. За второй год россиянин заработает 5,4 млн долларов, а за каждый из последующих — по 4,2 млн долларов.

«Вегас» ради того, чтобы предоставить российскому нападающему место в составе, принял решение расстаться с Райлли Смитом, который отыграл за «рыцарей» с момента дебюта клуба в НХЛ, и обменял его в «Питтсбург Пингвинз». Очень кстати для «Голден Найтс» лига со следующего сезона повысила потолок зарплат. Да, сейчас речь идет только о повышении всего лишь на один миллион долларов, но некоторые клубы рады и этим цифрам.

Повлияла на успех в переговорах с «Вегасом» и позиция самого Барбашева. Иван в какой-то мере пошел на уступки клубу в вопросе заработной платы. Россиянин легко мог рассчитывать на 5,5 миллиона долларов в год и даже больше, но его желание остаться в Лас-Вегасе оказалось выше соблазна окунуться в море денег. Этот факт многое говорит о Барбашеве как о профессионале своего дела, который видит у «Вегаса» потенциал выигрывать трофеи и далее.

«Приоритет у Ивана был остаться в Лас-Вегасе, чтобы и далее иметь шансы побеждать каждый год. Он хотел остаться в “Голден Найтс”, и мы сделали все для того, чтобы подписать Ване хороший контракт и оставить его в “Вегасе” еще на пять сезонов», — сказал РИА Новости агент Барбашева Дэн Мильштейн.

В итоге довольным остались все: Барбашев, чьи желания были исполнены, и клуб, который оформил действительно важную сделку в это межсезонье. На текущий момент у «Вегаса» свободно еще около 3,5 миллиона долларов под потолком зарплат, и не решенным остается вопрос по доукомплектованию атакующей линии и вратарской позиции.

«Голден Найтс» запросто могли бросить все силы именно на голкипера, ведь статус Робина Ленера на грядущий сезон после нескольких операций на бедре все еще остается неизвестным. Однако руководители клуба решили в первую очередь переподписать именно Барбашева, и это весьма показательно.

Новый сезон «рыцари» начнут скоро — 10 октября по местному времени. В день открытия розыгрыша-2023/24 «Вегас» встретится с «Сиэтл Кракен». С этого момента начнется защита «Голден Найтс» чемпионского титула, и как они справятся с этой ношей, не сможет предсказать никто. Зато с уверенностью можно заявить, что Иван Барбашев будет иметь отличную возможность вновь войти в историю и стать всего лишь пятым российским хоккеистом, кому удалось завоевать Кубок Стэнли трижды. До сих пор среди трехкратными триумфаторами в качестве игроков остаются Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин.