Роман Ротенберг считает, что Мичкову перед отъездом в НХЛ нужно проявить себя в СКА

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА Матвей Мичков перед отъездом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) должен стать лидером санкт-петербургского клуба. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне — это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде, — сказал Ротенберг. — Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит: есть пример, когда игрок был выбран первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу. Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА — закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там».

В ночь на четверг 18-летний Мичков был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. В прошлом сезоне Мичков сыграл за СКА три матча и был отправлен в аренду в «Сочи».

Ротенберг высказал свое мнение о том, когда хоккеисты должны уезжать из России в Северную Америку. «Моя позиция известна давно — если и уезжать из нашей страны, то готовым на 100%. Наша задача — развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на это делаем акцент. Все остальное — просто результат всей этой работы», — подчеркнул он.