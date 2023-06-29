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15:01 (мск), источник: ТАСС

Роман Ротенберг считает, что Мичкову перед отъездом в НХЛ нужно проявить себя в СКА

Ранее нападающий был выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА Матвей Мичков перед отъездом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) должен стать лидером санкт-петербургского клуба. Об этом ТАСС в четверг рассказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне — это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде, — сказал Ротенберг. — Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит: есть пример, когда игрок был выбран первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу. Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА — закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там».

В ночь на четверг 18-летний Мичков был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. В прошлом сезоне Мичков сыграл за СКА три матча и был отправлен в аренду в «Сочи».

Ротенберг высказал свое мнение о том, когда хоккеисты должны уезжать из России в Северную Америку. «Моя позиция известна давно — если и уезжать из нашей страны, то готовым на 100%. Наша задача — развивать игроков, клуб и всю систему, так мы и работаем, на это делаем акцент. Все остальное — просто результат всей этой работы», — подчеркнул он.

«Во всех случаях мы сохраняем приверженность этому правилу — сначала игрок должен выйти на достойный уровень в России, стать здесь звездой. Кстати, в этом наша позиция совпадает с точкой зрения Матвея, он сам говорил, что для начала ему нужно заиграть в СКА. В ближайшие годы мы вместе с ним будем работать над дальнейшим развитием, чтобы он продолжил прогрессировать в СКА и вышел на новый уровень. У нас хорошая внутренняя конкуренция, это серьезный вызов для любого молодого игрока», — добавил он.

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