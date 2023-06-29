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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Чикаго» выбрал Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ

«Чикаго» выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Чикаго
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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал в МХЛ за клуб «Стальные Лисы». Он набрал 54 (27+27) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 3 игры и 3 (1+2) балла.

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