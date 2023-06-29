«Чикаго» выбрал Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ
«Чикаго» выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.
Чикаго
«Чикаго» выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.
В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал в МХЛ за клуб «Стальные Лисы». Он набрал 54 (27+27) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 3 игры и 3 (1+2) балла.