«Чикаго» выбрал Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал в МХЛ за клуб «Стальные Лисы». Он набрал 54 (27+27) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 3 игры и 3 (1+2) балла.