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18:53 (мск), источник: ТАСС

Нападающего Костина обменяли в клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт»

Ранее российский хоккеист выступал за «Эдмонтон».

Эдмонтон
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 29 июня. Российский нападающий Клим Костин на правах обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» в «Детройт». Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Эдмонтона».

Вместе с Костиным в «Детройт» отправился американский нападающий Кайлер Ямамото. Игроки перешли в обмен на будущие предложения.

Костину 24 года, он выступал за «Эдмонтон» с 2022 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 57 матчей, в которых набрал 21 (11 шайб + 10 голевых передач) очко. В плей-офф нападающий в 12 играх набрал 5 (3+2) очков. Ранее Костин в НХЛ играл за «Сент-Луис», в России игрок выступал за московское «Динамо» и омский «Авангард».

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