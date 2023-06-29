Нападающего Костина обменяли в клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт»

ТАСС, 29 июня. Российский нападающий Клим Костин на правах обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» в «Детройт». Об этом в четверг сообщила пресс-служба «Эдмонтона».

Костину 24 года, он выступал за «Эдмонтон» с 2022 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 57 матчей, в которых набрал 21 (11 шайб + 10 голевых передач) очко. В плей-офф нападающий в 12 играх набрал 5 (3+2) очков. Ранее Костин в НХЛ играл за «Сент-Луис», в России игрок выступал за московское «Динамо» и омский «Авангард».