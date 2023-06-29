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Хоккей. НХЛ. Все результаты
20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трех россиян выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Трое российских игроков выбраны во втором и третьем раундах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

Чикаго
Калгари
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Во втором раунде «Чикаго Блэкхокс» под 44-м номером выбрал нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова. В третьем раунде под 80-м номером воспитанник ЦСКА форвард Айдар Суниев был взят «Калгари Флэймз», а под 87-м номером «Филадельфия Флайерз» забрала вратаря системы ханты-мансийской «Югры» Егора Заврагина.

В первом раунде драфта, который прошел в ночь на четверг по московскому времени, было выбрано четверо россиян. Первым стал защитник системы ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев, выбранный «Аризоной Койотис» под шестым номером, форвард петербургского СКА Матвей Мичков под седьмым номером ушел в «Филадельфию».

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