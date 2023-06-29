Российского хоккеиста Мичкова в США сравнили с Лионелем Месси

«Когда Лионель Месси оказывается в голевой зоне, он опасен. И вам лучше знать, где он находится.



Матвей как хоккеист очень похож. Он прощупывает почву. Он стремится использовать свои возможности. Когда они появляются, он действует молниеносно. Быстро думает. Быстро двигает руками. Вот шайба, и бум — она в сетке.



Для меня это и есть снайпер. Думаю, что самое сложное в НХЛ — это забивать голы, а он это делает. Я бы сказал, что он второй лучший снайпер на этом драфте после Коннора Бедарда», — приводит слова Баттона официальный сайт НХЛ.