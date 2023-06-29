Российского хоккеиста Мичкова в США сравнили с Лионелем Месси
Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Матвея Мичкова с легендой мирового футбола Лионелем Месси.
Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Матвея Мичкова с легендой мирового футбола Лионелем Месси.
18-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги под седьмым номером.
«Когда Лионель Месси оказывается в голевой зоне, он опасен. И вам лучше знать, где он находится.
Матвей как хоккеист очень похож. Он прощупывает почву. Он стремится использовать свои возможности. Когда они появляются, он действует молниеносно. Быстро думает. Быстро двигает руками. Вот шайба, и бум — она в сетке.
Для меня это и есть снайпер. Думаю, что самое сложное в НХЛ — это забивать голы, а он это делает. Я бы сказал, что он второй лучший снайпер на этом драфте после Коннора Бедарда», — приводит слова Баттона официальный сайт НХЛ.